Prchnout za hranice? Jak sportovní týmy řeší restrikce proti viru

Průkopníkem zahraniční varianty je Basket Brno. Tým bude od pondělí na tréninky dojíždět do rakouského Mistelbachu. „Je to v přijatelné dojezdové vzdálenosti a tím, že jsme byli všichni před měsícem pozitivní, nám nyní testy potvrdí negativní výsledek, který předložíme rakouské straně,“ vysvětluje trenér týmu Lubomír Růžička.

Trenér brněnských basketbalistů Lubomír Růžička

Avizované řešení však posouvá ještě dál. „Už jsem kontaktoval některé české kluby a probíráme i tak trochu science fiction v podobě pokračování ligy, ale ne v České republice. Prostě by se hrálo v zahraničí,“ líčí brněnský kouč.

„Kousek od hranic v Německu, Polsku i Rakousku jsou krásné haly. O kapacitách arén není třeba se bavit, stejně se hraje bez diváků. Řešíme spíš, jestli by to neublížilo lize, zda toto podpoří partneři a jestli budou mít jednotlivé týmy i kde trénovat,“ doplňuje.

Ženský tým KP Brno naopak zůstává doma a hledá možnosti, jak pauzu nejlépe zvládnout. „Už v jarním přerušení jsme si velice pochvalovali práci kondičního kouče. Od chvíle, kdy v klubu působí, jsme neměli vážně zraněnou hráčku. Holky tedy půjdou opět do jeho péče,“ popisuje generální manažer týmu Richard Foltýn.

Starosti jim ale dělá výhled špatného počasí. „Uzpůsobíme trénink i podle něj. Když to půjde, tak kouč Dušan Medvecký chce, aby hráčky chodily ven, protože úplně bez basketbalu být nemohou. Brno nabízí zajímavé možnosti venkovních hřišť, která jsme využívali už během jarní pauzy pro mládež i pro A tým. Další možností jsou výběhy do lesa, do parků a nedílnou součástí je videotrénink,“ dodává Foltýn.

Volejbalisté zvažují Kypr

Brněnská volejbalová družstva sice v tabulkách svých soutěží okupují vysoké příčky, své haly ale od pondělí taktéž okupovat nemohou. Šelmy a Volejbal Brno trápí zejména otázka mezinárodních zápasů, které oba týmy v listopadu čekají v evropských soutěžích.

„Pokud nám je umožněno hrát taková utkání, tak by nám mělo být také umožněno trénovat na ně. A my se nyní budeme snažit vyjednat přesně takovou výjimku,“ spoléhá ještě na úpravu opatření manažer obou družstev Martin Gerža. „Pokud by to tak nebylo, dostanou hráči a hráčky individuální plány, protože předpověď počasí není moc nakloněná tomu, abychom trénink přenesli ven na antuku.“

Už nyní oba týmy chystají varianty pro případ, že by se opatření prodlužovala. „Muži budou hrát s londýnskou Polonií, Šelmy proti týmu Drita Gjilan z Kosova. Kyperská volejbalová federace nám nabídla podmínky pro uspořádání obou utkání mužů, což evropská pravidla umožňují. U žen jsou ve hře dvě varianty, první je sehrát oba zápasy v Prištině v Kosovu a jako druhou jsme navrhli odehrát na Kypru čtyřutkání, to znamená, že by Šelmy letěly s mužským týmem a odehráli bychom kolo obou soutěží právě na Kypru,“ plánuje Gerža.

Sám manažer ale nabádá, aby se opatření účelově neobcházela. „Přál bych si, abychom to těch čtrnáct dní dodržovali, pomohlo nám to a za dva týdny bychom mohli zkusit povolit alespoň něco. Pokud by měla pauza trvat měsíc nebo dva, tak je to průšvih. Vrcholový volejbal má své limity a termíny.“

Plavci přehradu zavrhli

Míčové a halové sporty mají vždy alespoň nějakou možnost alternativního tréninku venku, plavci však uzavřením bazénů o jedinou možnost přicházejí. „Ve hře je samozřejmě venkovní suchá příprava, na plavání ve Svratce či přehradě je už totiž chladno a pro plavce by byl zápal plic větším rizikem než to, že chytnou v bazénu covid-19,“ zdůvodňuje mluvčí plaveckého klubu Komety Brno Luisa Divišová.

Klub tak ruší plánované domácí závody. Někteří jeho plavci však stále počítají s účastí na akcích v zahraničí, Filip Chrápavý a Matěj Závodník se připravují na klání v Severní Makedonii. „Zatím nevíme, jestli se to podaří zrealizovat, ale Filip s Matějem by měli v rámci reprezentace odjet do slovenského Šamorína, aby se mohli na tento závod dál chystat. Konkurence zahálet určitě nebude,“ dodává trenér a předseda klubu Jiří Vlček.

Fotbalisté limit splní

Ač je fotbalová asociace lídrem v jednáních o úpravách tvrdých restrikcí, trenér brněnské Zbrojovky Miloslav Machálek zůstává nad věcí. „Opatření byla signalizovaná dopředu, a když se lobbuje, tak by to mělo být vždy před rozhodnutím, a nikoliv po něm,“ nepouští se do kritiky.

Trenér Brna Miloslav Machálek během pandemie koronaviru. Momentka z přípravného utkání Zbrojovka Brno - Líšeň.

Zbrojovce prý opatření tréninkově příliš neublíží. „Momentálně nemusíme tým ani rozdělovat. Na marodce je šest nebo sedm lidí, takže limit dvaceti osob nám nedělá problém. Chceme pokračovat v současném tréninkovém procesu, protože jsme si vědomi určitého tréninkového manka způsobeného mnoha zraněními i nákazou v týmu,“ popisuje kouč.

Hokejisté dostanou volno

Prázdná zůstanou od pondělí i hokejová kluziště. Brněnská Kometa zatím podle asistenta trenéra Kamila Pokorného na přestávku nemyslí a soustředí se na nedělní utkání proti Českým Budějovicím.

To druholigoví Orli Znojmo si už i přes fakt, že v sobotu nastoupí proti Opavě, program stanovili. „Hráči nyní dostanou týden volna s venkovním individuálním tréninkem. Po něm se uvidí. Buď bychom trénovali venku druhý týden společně, nebo se zachová plán z týdne prvního,“ nastiňuje mluvčí Lukáš Peroutka.

I když mají Orli se zahraniční ligou zkušenosti, přes hranice prchat nechtějí. „Ani nemůžeme, nejbližší stadion v Rakousku je snad ve Vídni,“ glosuje Peroutka variantu, ke které se uchýlili basketbalisté.