Smutná zpráva pro gymnastiku. Po tragické nehodě zemřela mladá reprezentantka

Los US Open: Muchová vyzve domácí Volynetsovou, Krejčíková kvalifikantku

Wimbledonská vítězka a nasazená osmička Barbora Krejčíková zahájí tenisové US Open proti Marině kvalifikantce Marině Bassolsové. V případě postupu do čtvrtfinále by mohla narazit na obhájkyni titulu...