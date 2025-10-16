Izraelští gymnasté přijdou kvůli válce v Gaze o MS. Indonésie jim neudělila víza

Indonésie odůvodnila neudělení víz vojenskou ofenzivou Izraele v Gaze. Izraelská federace se odvolala proti tomu, že Mezinárodní gymnastická federace (FIG) vzala indonéský krok pouze na vědomí. Zároveň žádala CAS o garantování účasti, případně přesunutí nebo zrušení šampionátu.
První odvolání CAS zamítl, protože nespadá do jeho jurisdikce. Odmítl také vydat urgentní předběžné opatření, případem se však nadále zabývá.
Momentálně se tak zdá, že mezi šesti izraelskými gymnasty přijde o šampionát mimo jiné obhajující mistr světa v prostných Arťom Dolgopjat.
Podle Shenarové dostává takový postup sport na „velmi šikmou plochu“. „Když se něco takového může stát na mistrovství světa a v gymnastice, co přijde dál? Může to potkat jakýkoliv sport při jakékoliv akci. Je to velmi nebezpečný precedent.“
|
Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem
První diplomaticko-sportovní roztržka mezi Izraelem a Indonésií – nejlidnatějším muslimským státem světa – přišla už v roce 1962, kdy země nepustila Izraelce na Asijské hry. Následkem toho přišli indonéští sportovci o olympijské hry v Tokiu 1964.
V březnu 2023 zase odebrala FIFA Indonésii pořadatelství fotbalového mistrovství světa do 20 let kvůli odporu konzervativních muslimů proti izraelské účasti. Ve stejný rok a ze stejného důvodu přišla země o pořadatelství Světových plážových her.