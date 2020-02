Sportovní fotografií roku je černobílá divočina v závodě horských kol

„Minulý vítězný snímek byl vysněný, na možnost fotografovat z vrtulníku jsem čekal sedm let. Tentokrát to zpočátku nebyla moje nejoblíbenější fotka, ale měl jsem na ni tolik pozitivních ohlasů, že jsem ji nakonec přihlásil,“ prozradil 33letý fotograf, který pracuje na volné noze a specializuje se především na cyklistiku.

Soutěž Klubu sportovních novinářů vznikla už v roce 1971, ale předloni byla obnovena po téměř dvacetileté přestávce.

ROK 2017. S tímto snímkem slavil Michal Červený předloni.

Michal Červený se stal nejvýraznější postavou její novodobé historie. Předloni vyhrál, v minulém roce využil práva jako poslední vítěz uspořádat doprovodnou autorskou výstavu. A teď se vydal ve stejných stopách znovu.

„Už přemýšlím o tom, co za rok vystavím. Budu se muset snažit, aby výstava stála za to. Minule jsem mohl vystavit fotografie za předešlých deset let, ale teď se už ohlížet nemohu,“ uvědomuje si Michal Červený.

Ač má barvu i ve svém jménu, zvítězil s černobílou fotografií. „Neplánoval jsem černobílý snímek, ale v originálu byl žluto-šedý, tak trochu bezbarvý, proto jsem ho převedl do černobílé,“ prozradil.

Fotografie vznikla krátce po startu závodu Světového poháru v Andoře. Červený si vybral dům daleko od trati a fotografoval dlouhým objektivem z protější stráně malého sedla.

„Původní záměr zachytit hada bikerů sjíždějících sjezdovku zmizel během několika vteřin v prachu, který se v mimořádném suchu nad tratí rozvířil. Vznikla však tato neobvyklá fotografie. Myslím, že dobře zachycuje ten chaos a stres, který nastává po startu takového závodu.“

Porota ocenila dramatičnost snímku, ponurou atmosféru a neobvyklou kompozici s mnoha vrstvami.

„Estetika vítězné fotografie připomíná svým způsobem i díla Sebastiaa Salgada,“ řekla předsedkyně poroty Alice Němcová Tejkalová, děkanka Fakulty sociálních věd UK. Mluvila o brazilském mistru černobílé fotografie. O inspiraci však nemohla být řeč. „Neznám ho, musím se podívat,“ přiznal Červený.

Vedle hlavní ceny se soutěžilo i v dílčích kategoriích. Cenu za nejlepší portrét získal fotograf MF DNES a iDNES.cz Michal Sváček za snímek basketbalisty Pavla Pumprly.

Vyhlášením nejlepších snímků loňského roku odstartovala v pražské Staroměstské radnici bilanční výstava s tím nejlepším, co autoři do soutěže poslali.

Soutěžní přehlídku doplňují dvě ucelené přehlídky. Letošní návrat olympijských her do Tokia připomene unikátní výstava fotografií Karla Nováka, který doprovázel československé sportovce na stejném místě při OH v roce 1964. Fotografie jsou vystaveny díky digitalizaci fotoarchivu Českého olympijského výboru. Druhá výstava patří Lukáši Bíbovi, jenž jako loňský vítěz dostal právo představit další své fotografie.