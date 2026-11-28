Valesiová s Bidařem ve volné jízdě udělali několik výraznějších chyb. Partner zaváhal u úvodního dvojitého axelu, partnerka spadla po odhozeném lutzu. Za sobotní výkon získali o více než pět bodů méně než na konci října na Kanadské brusli, ale těsné vedení před Američany Chelsea Liuovou a Ryanem Bedardem uhájili.
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Naváží na Kanadskou brusli? Valesiová a Bidař jsou průběžně čtvrtí také v Tokiu
Měli i lepší volnou jízdu a nakonec je nechali za sebou o 96 setin bodu. „Byla to dneska opravdu náročná jízda, časový posun nás trošku dostal, teda mě určitě. Ale nakonec jsme to nějak zvládli a jsme rádi za čtvrté místo. Doufáme, že příště to bude lepší. Teď jsme měli trochu štěstí, tak doufáme, že příště si to zase víc vybojujeme,“ uvedl v nahrávce pro média Bidař. České účinkování v krasobruslařské Grand Prix tímto závodem skončilo, do finále se nikdo neprobojoval.
Naopak k favoritům budou i ve finále patřit Haseová s Volodinem. Světoví šampioni z Prahy po výborném krátkém programu kralovali i ve volné jízdě a zvítězili s více než sedmnáctibodovým náskokem před domácími Japonci Junou Nagaokaovou a Sumitadou Morigučim. Bronz pro Arménii získali Karina Akopovová s Nikitou Rachmaninem.
NHK Trophy, závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Tokiu
Sportovní dvojice: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 213,08, 2. Nagaokaová, Moriguči (Jap.) 195,69, 3. Akopovová, Rachmanin (Arm.) 178,39, 4. Valesiová, Bidař (ČR) 161,04.
Taneční páry: 1. Zingasová, Kolesnik 203,29, 2. Carreiraová, Ponomakernko (všichni USA) 196,88, 3. Smartová, Dieck (Šp.) 186,47.