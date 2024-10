Účet za povodně: majitelé sportovišť nahlásili škody za více než 800 milionů

Výzvu k nahlašování škod vyhlásila NSA 20 září. Nejdříve dala vlastníkům čas do 30. září, pak vzhledem v velkému rozsahu škod lhůtu prodloužila do 7. října. Celkem se nakonec do nahlašování zapojilo 249 subjektů ze 49 okresů.

„Zároveň data potvrdila to, co jsme zaznamenávali z médií, a sice, že mezi okresy byla povodní nejsilněji zasažena Opava, dále pak také Bruntál, Ostrava či Jeseník,“ uvedla agentura. Na fotbalovém stadionu druholigové Opavy velká voda způsobila nejvyšší škodu ze zasažených sportovišť.

Většina poškozeného majetku byla pojištěna, ale majitelé nahlásili škody i na objektech, které jsou nepojistitelné. Zmapování škod bylo pro NSA prvním krokem k tomu, aby její vedení mohlo jednat s vládou o státní podpoře na jejich obnovu.

„Bohužel je vidět, že především v Moravskoslezském kraji se na mnoha místech sportovní život úplně zastavil. Data nyní využijeme při vyjednávání státní pomoci postiženým sportovištím v rámci pracovní skupiny ustavené k financování rekonstrukce povodněmi zasažených oblastí, kde se budeme samozřejmě zasazovat o to, aby sport získal potřebné prostředky a mohl se i v nejhůře zasažených lokalitách opět rozjet,“ uvedl předseda NSA Ondřej Šebek.

Záplavy v nejvíce postižených oblastech způsobily miliardové škody. Poškozeny byly budovy, silnice, železnice i další infrastruktura.