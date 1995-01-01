Sportovce roku poprvé volili českoslovenští novináři v roce 1959. Po rozpadu federace se anketa zachovala a ve čtvrtek tak proběhlo už 33. vyhlášení českého Sportovce roku. Zatímco tentokrát přijala Ester Ledecká ocenění pomocí video vzkazu, Janu Železnému v roce 1995 gratuloval osobně Václav Klaus, někdy dostali ti nejlepší i automobil. Všechny minulé vítěze ankety Klubu sportovních novinářů si můžete připomenout v naší galerii.
Oštěpař Jan Železný anketě v jejích prvních letech vládnul. Na snímku ze Sportovce roku 1992 ještě musel ustoupit Robertu Změlíkovi (uprostřed), hlasování o rok později už ale vyhrál.
V roce 1994 získal titul Dominik Hašek jako první hokejista od roku 1961. Sportovcem roku se stal ještě také po vítězství českého týmu na olympiádě v Naganu.
V roce 1995 se vrátil na sportovní trůn Železný, když obhájil zlato na mistrovství světa. Za výhru získal vůz Kia Sephia.
Po olympijských hrách v Atlantě 1996 ovládl novinářské hlasování rychlostní kanoista Martin Doktor, který získal pod pěti kruhy zlato na 500 metrech i kilometru.
V roce 1997 se stal Sportovcem roku desetibojař Tomáš Dvořák poté, co přivezl zlato z mistrovství světa v Aténách.
Dvořák zlato z Atén obhájil i o dva roky později v Seville a vysloužil si tím i druhý titul Sportovce roku.
Po pěti letech se na začátku nového tisíciletí opět vrátil na první příčku Železný. Na dotazy novinářů odpovídal jako vítěz ankety v letech 2000 i 2001. Nejprve si k ocenění pomohl třetí zlatou olympijskou medailí, o rok později k ní přidal i třetí titul mistra světa.
Olympijské zlato ze Salt Lake City rozhodlo v roce 2002 o vítězství v anketě pro akrobatického lyžaře Aleše Valentu.
Ke Zlatému míči mohl Pavel Nedvěd na konci roku 2003 přidat i titul Sportovce roku. Cenu si tehdy dodatečně převzal společně se svým synkem Pavlíkem.
V roce 2004 měl vítězství v anketě v nadsázce předplacené Roman Šebrle, a to díky svému triumfu v desetiboji na olympijských hrách.
Sedm let po Haškovi se na první místo ankety vrátil hokejista, konkrétně Jaromír Jágr, když dotáhl národní tým k vítězství na mistrovství světa ve Vídni. Trofej za českého útočníka převzali jeho rodiče Anna a Jaromír.
Poprvé po 22 letech získala v roce 2006 korunku pro vítěze žena. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová si titul zajistila olympijským zlatem z Turína.
Na Neumannovou navázala další ženská vítězka ankety, tentokrát rychlobruslařka Martina Sáblíková. V roce 2007 ovládla dva závody na mistrovství světa a stala se i celkovou vítězkou Světového poháru na dlouhých tratích.
Zlato oštěpařky Barbory Špotákové z olympijských her v Pekingu odměnili novináři vítězstvím v anketě v roce 2008.
A do třetice získala Sáblíková křišťálovou korunu v roce 2010, tehdy už jako dvojnásobná olympijská vítězka.
K talíři pro vítězku Wimbledonu přidala tenistka Petra Kvitová v roce 2011 také korunu pro Sportovce roku.
Druhé vítězství v anketě přišlo pro Barboru Špotákovou po její obhajobě zlaté medaile na olympiádě v Londýně.
Mezi atletické vítěze ankety se v roce 2013 připojila čtvrtkařka Zuzana Hejnová, která se v téže sezoně stala mistryní světa.
Vítěz Wimbledonu = Sportovec roku. Tuto jednoduchou rovnici potvrdila v roce 2014 Kvitová a došla si pro své druhé ocenění v kariéře.
Hejnová v roce 2015 obhájila titul mistryně světa na čtvrtce překážek, a díky tomu se stala podruhé také Sportovkyní roku.
Po desetileté šňůře ženských vítězek si v roce 2016 mohl pro ocenění dojít Lukáš Krpálek. Judista získal vítězství díky olympijskému zlatu z Ria.
V roce 2017 přidala Gabriela Soukalová na seznam vítězných sportů také biatlon. Novináři tím ocenili její celkový triumf ve Světovém poháru.
V roce 2018 nemohlo vítězství mířit k nikomu jinému než k Ester Ledecké, která na olympijských hrách získala dosud nevídanou kombinaci dvou zlatých medailí z paralelního slalomu na snowboardu a lyžařského super-G.
Krpálek v roce 2019 získal zlato na mistrovství světa i po přesunu do těžké váhy, a tím si také vysloužil své už druhé vítězství v anketě.
V roce 2020 vrátil David Pastrňák na první místo ankety hokej.
Na olympijských hrách v Tokiu 2021 se Krpálkovi podařilo získat zlato po polotěžké také v těžké váze, díky čemuž se stal už trojnásobným vítězem Sportovce roku.
Na olympiádě v Pekingu obhájila Ledecká své zlato v paralelním slalomu, čímž si vysloužila druhou křišťálovou korunu.
Titul šampionky Wimbledonu vynesl vítězství v anketě v roce 2023 Markétě Vondroušové. Tenistka se ale z vyhlášení omluvila kvůli tragické střelbě na Filozofické fakultě ten samý den.
Na vítězství Martina Doktora v roce 1996 navázal o 28 let později Josef Dostál. I on si titul Sportovce roku vysloužil díky olympijskému zlatu.
Ledecká se letos stala Sportovcem roku už potřetí, čímž vyrovnala třeba Martinu Sáblíkovou nebo Lukáše Krpálka. Ocenění převzala mezi závody Světového poháru v alpském lyžování.
