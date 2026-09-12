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Nepodporujte Sportovce roku, žádá po NSA ministr Šťastný. Vadí mu kroky Dusíka

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  12:37

Na ministerstvo financí k jednání s Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok dorazil s předstihem Boris Šťastný (Motoristé). (20. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) chce, aby Národní sportovní agentura (NSA) přestala s podporou ankety Sportovec roku. Nelíbí se mu kroky šéfa sportovní redakce České televize Michala Dusíka, jenž je předsedou Klubu sportovních novinářů (KSN), který tradiční anketu pořádá.

Šťastný to uvedl na sociální síti X. Dusík ČTK řekl, že NSA letos partnerem ankety není.

„Okolnosti okolo ankety Sportovec roku vedené šéfem Redakce sportu České televize Michalem Dusíkem považuji za zcela skandální. Předsedovi Národní sportovní agentury Karlu Kovářovi jsem proto uložil, aby s pořadateli této akce NSA ukončila veškerou spolupráci. Národní sportovní agentura v minulosti byla tradičním oficiálním partnerem této prestižní ankety,“ napsal Šťastný.

Ministr připojil odkaz na článek deníku Blesk, který uvádí, že KSN se domluvil na spolupráci na anketě se společností Sport Club ČR Michala Kopeckého, který je podle listu kontroverzní osobou. V minulosti podle médií podporoval nacionalistickou a proruskou Stranu konzervativní pravice – Řád národa.

Dosud Sportovce roku pořádala s KSN tři desetiletí marketingová agentura BPA, která za práva na anketu platila statisíce korun, ale letos je chtěla získat bezplatně. KSN se rozhodl si práva ponechat a najmout si servisní organizaci. Vyhlášení přesunul z Prahy do Karlových Varů, kde se uskuteční 19. prosince v Císařských lázních.

„Některým lidem se nemusí líbit, že KSN si chce vzít svou anketu zpátky pod svou kontrolu. Nyní máme ve vlastní režii scénář, hosty, všechno, co se akce týká,“ řekl ČTK Dusík. „S NSA letos zatím jednání o partnerství neproběhlo,“ uvedl.

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