Český sport má za letošní rok dva mistry světa v olympijských disciplínách. Kanoista Martin Fuksa navázal na olympijské zlato z předchozího roku, zimní univerzálka Ester Ledecká vyhrála na snowboardu závod v paralelním obřím slalomu. Jako první sportovkyně v historii navíc získala v jednom roce medaile ve dvou sportech: na MS v alpském lyžování totiž vybojovala bronz ve sjezdu.
Titul mistra světa získal i loňský vítěz ankety kajakář Josef Dostál, ovšem na neolympijské trati na 500 metrů. V nominaci jsou dále medailisté ze světových šampionátů (rychlobruslaři Sáblíková a Jílek, atlet Štefela), úspěšní tenisté Siniaková (deblová světová jednička) s Menšíkem (vítěz turnaje Masters v Miami) a hokejisté Pastrňák a Nečas, kteří patřili k nejlepším hráčům NHL.
Výsledky druhého kola hlasování budou zveřejněny ve čtvrtek 18. prosince. Už šestnáctou pozvánku na sportovní galavečer dostane rychlobruslařka Martina Sáblíková. Stálice českého sportu se do nejlepší desítky dostala poprvé v roce 2006, tedy v roce, kdy se nejmladší z letošních finalistů Metoděj Jílek narodil. Pro dvojici rychlobruslařů to bude symbolické předávání štafety: Jílkovi je letos 19 let, tedy úplně stejně, jako bylo Sáblíkové, když se mezi elitní desítku prosadila poprvé.
Dalšími letošními nováčky budou vedle Jílka ještě Nečas, Menšík a Štefela, naopak čtveřici bývalých vítězů ankety tvoří vedle Sáblíkové (vyhrála v letech 2007, 2009, 2010) také Ledecká (2018, 2022), Pastrňák (2020) a Dostál (2024).
Vedle nejlepších jednotlivců bude vyhlášen také kolektiv roku, kde do finále postoupily basketbalistky USK Praha, biatlonová štafeta a mužská volejbalová reprezentace. Dále bude uvedena další legenda do sportovní síně slávy, vyhlášen bude Junior roku a bude předáno ocenění Oddanost sportu.
V anketě se hlasuje dvoukolově. V první volbě sportovní novináři rozhodli o nominacích, a teď startuje druhá, kde se určuje konečné pořadí. Umístění od 11. místa dál je konečné a už víme, že jedenáctému fotbalistovi Patriku Schickovi k postupu do desítky chybělo 77 bodů. V týmech těsně za finálovou trojicí zůstal tým českých hokejistů do 20 let, kterému scházelo 10 bodů.
Sportovec roku 2025
Výsledky po prvním kole ankety
NOMINACE (v abecedním pořadí):
JEDNOTLIVCI
KOLEKTIVY
KONEČNÉ POŘADÍ NA DALŠÍCH MÍSTECH:
JEDNOTLIVCI:
KOLEKTIVY:
Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.