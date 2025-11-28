Třetí titul pro Ledeckou, nebo Fuksova premiéra? Hledá se Sportovec roku 2025

Čtyři bývalí vítězové, jimž dohromady patří sedm titulů, ale také čtyři úplní nováčci se sešli v nominaci deseti nejlepších českých sportovců končícího roku. Z čerstvě zveřejněné desítky budou novináři vybírat ve druhém kole celkového vítěze ankety Sportovec roku 2025. Kdo je váš favorit?
KRÁLOVNA. Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku.

KRÁLOVNA. Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Ester Ledecká slaví stříbrnou medaili ze snowboardového paralelního slalomu na...
Kanoista Martin Fuksa pózuje se stříbrnou medailí z mistrovství světa v Miláně.
Jakub Menšík líbá trofej pro šampiona turnaje v Miami.
Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová pózují s trofejí pro vítězky...
14 fotografií

Český sport má za letošní rok dva mistry světa v olympijských disciplínách. Kanoista Martin Fuksa navázal na olympijské zlato z předchozího roku, zimní univerzálka Ester Ledecká vyhrála na snowboardu závod v paralelním obřím slalomu. Jako první sportovkyně v historii navíc získala v jednom roce medaile ve dvou sportech: na MS v alpském lyžování totiž vybojovala bronz ve sjezdu.

Titul mistra světa získal i loňský vítěz ankety kajakář Josef Dostál, ovšem na neolympijské trati na 500 metrů. V nominaci jsou dále medailisté ze světových šampionátů (rychlobruslaři Sáblíková a Jílek, atlet Štefela), úspěšní tenisté Siniaková (deblová světová jednička) s Menšíkem (vítěz turnaje Masters v Miami) a hokejisté Pastrňák a Nečas, kteří patřili k nejlepším hráčům NHL.

Kdo je pro vás nejlepším českým sportovcem roku 2025?

celkem hlasů: 85

Výsledky druhého kola hlasování budou zveřejněny ve čtvrtek 18. prosince. Už šestnáctou pozvánku na sportovní galavečer dostane rychlobruslařka Martina Sáblíková. Stálice českého sportu se do nejlepší desítky dostala poprvé v roce 2006, tedy v roce, kdy se nejmladší z letošních finalistů Metoděj Jílek narodil. Pro dvojici rychlobruslařů to bude symbolické předávání štafety: Jílkovi je letos 19 let, tedy úplně stejně, jako bylo Sáblíkové, když se mezi elitní desítku prosadila poprvé.

Dalšími letošními nováčky budou vedle Jílka ještě Nečas, Menšík a Štefela, naopak čtveřici bývalých vítězů ankety tvoří vedle Sáblíkové (vyhrála v letech 2007, 2009, 2010) také Ledecká (2018, 2022), Pastrňák (2020) a Dostál (2024).

Vedle nejlepších jednotlivců bude vyhlášen také kolektiv roku, kde do finále postoupily basketbalistky USK Praha, biatlonová štafeta a mužská volejbalová reprezentace. Dále bude uvedena další legenda do sportovní síně slávy, vyhlášen bude Junior roku a bude předáno ocenění Oddanost sportu.

V anketě se hlasuje dvoukolově. V první volbě sportovní novináři rozhodli o nominacích, a teď startuje druhá, kde se určuje konečné pořadí. Umístění od 11. místa dál je konečné a už víme, že jedenáctému fotbalistovi Patriku Schickovi k postupu do desítky chybělo 77 bodů. V týmech těsně za finálovou trojicí zůstal tým českých hokejistů do 20 let, kterému scházelo 10 bodů.

Sportovec roku 2025

Výsledky po prvním kole ankety

NOMINACE (v abecedním pořadí):

JEDNOTLIVCI
Josef DOSTÁL (kanoistika) - mistr světa a 3. na ME na K1 500 m
Martin FUKSA (kanoistika) - mistr světa, vicemistr Evropy
Metoděj JÍLEK (rychlobruslení) - bronz na MS na 10 000 m
Ester LEDECKÁ (lyže/snowboard) - 1. a 2. na MS na snowboardu, bronz na lyžařském MS ve sjezdu
Jakub MENŠÍK (tenis) - vítěz turnaje v Miami
Martin NEČAS (hokej) - opora a střelec Colorada v NHL
David PASTRŇÁK (hokej) - opora a střelec Bostonu v NHL
Martina SÁBLÍKOVÁ (rychlobruslení) - vicemistryně světa na 3000 m
Kateřina SINIAKOVÁ (tenis) - světová jednička a vítězka Australian Open ve čtyřhře
Jan ŠTEFELA (atletika) - bronz na MS, halový vicemistr Evropy

KOLEKTIVY
Basketbalistky USK Praha - vítězky Euroligy a Superpoháru
Biatlonisté ČR, smíšená štafeta (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) - stříbro na MS
Volejbalisté ČR - čtvrtí na MS

Basketbalistky pražského USK slaví euroligový triumf.
DO SBÍRKY. Stříbrné medaile ze smíšené štafety dosud ve sbírce cenných kovů ze...

KONEČNÉ POŘADÍ NA DALŠÍCH MÍSTECH:

JEDNOTLIVCI:
11. Schick (fotbal) 249, 12. Kratochvíl (parasport-plavání) 241, 13. Fernstädtová (skeleton) 241, 14. Lehečka (tenis) 234, 15. Krejčí (vodní slalom) 196, 16. Macík (motorismus) 174, 17. Prskavec (vodní slalom) 151, 18. Zachová 136, 19. Krpálek (oba judo) 129, 20. Procházka (MMA) 120, 21. Perušič, Schweiner (plážový volejbal) 109, 22. Choupenitch (šerm) 106, 23. Seemanová (plavání) 96, 24. Cink (cyklistika) 92, 25. Nosková (tenis) 88, 26. Korčák (sportovní střelba) 77, 27. Hertl (lední hokej) 70, 28. Am. Švábíková (atletika) 70, 29. Davidová (biatlon) 68, 30. Souček (fotbal) 64.

KOLEKTIVY:
4. hokejisté ČR do 20 let 141, 5. baseballisté ČR 95, 6. hokejisté ČR 56, 7. štafeta žen na 4x400 m 52, 8. fotbalisté Plzně 48, 9. tenisté ČR 37, 10. fotbalisté Slavie 20.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.

