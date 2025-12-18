Potřetí Ester Ledecká! Českému sportu znovu vládne zimní královna

Jaroslav Beránek
  22:52
Úspěchy na světových šampionátech ve dvou zimních sportech vynesly Ester Ledecké už třetí titul Sportovec roku. V novinářské anketě se zařadila mezi absolutní legendy, které získaly tři a více titulů. Kolektivem roku se stal reprezentační tým volejbalistů.
Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku 2022.

Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku 2022. | foto: KSN - Denis Dusík

„Docela by mě zajímalo, jestli jsem tu korunu dostala za lyže, nebo za snowboard,“ zamýšlí se 30letá šampionka. „Asi bych za tento rok fandila té snowboarďačce.“

V končícím roce Ledecká zkompletovala na světových šampionátech úplnou medailovou sadu. Zlato a stříbro vybojovala v březnu na snowboardu v paralelním obřím slalomu a slalomu, bronz přidala v únoru ve sjezdu na lyžích. Těmito triumfy přetlačila zlato Martina Fuksy z MS v rychlostní kanoistice i úspěchy Davida Pastrňáka v hokejové NHL.

Vítězové 2025

Sportovec roku:
Ester Ledecká

Kolektiv roku:
Volejbalisté ČR

Junior roku:
Metoděj Jílek

Sportovní legenda:
Helena Fibingerová
Imrich Bugár

Oddanost sportu:
Petr Pála

„Jsme malá země se spoustou skvělých a fenomenálních sportovců, konkurence je obrovská,“ vzkázala Ledecká z videozáznamu. Kvůli náročnému programu se čtvrtečního vyhlášení nemohla osobně zúčastnit, a tak jí vítěznou cenu přivezl předseda Klubu sportovních novinářů Michal Dusík na závody do Švýcarska.

„Chci pogratulovat všem sportovcům, kteří skončili na druhém, třetím, čtvrtém, pátém až desátém místě, i všem těm, kteří se třeba do desítky nedostali, ale předvedli úžasné výkony.“

Ledecká vyhrála anketu už v letech 2018 a 2022, letošním triumfem dorovnala taktéž trojnásobnou vítězku Martinu Sáblíkovou. Pouze Věra Čáslavská a Jan Železný vyhráli Sportovce roku čtyřikrát, nikoho úspěšnějšího tato anketa zatím nepoznala.

V letošním hlasování Ledecká porazila druhého Fuksu o 123 bodů, na první místo ji zařadilo 53 hlasujících novinářů. Fuksa figuroval na nejvyšší příčce na 44 hlasovacích lístcích a David Pastrňák dostal 23 prvních míst. Loňský vítěz Josef Dostál skončil pátý.

Unikátní dvojboj předvedl rychlobruslař Metoděj Jílek, jenž obsadil osmé místo v hlavní anketě a zároveň byl vyhlášen Juniorem roku.

Kolektivem roku se stal reprezentační tým českých volejbalistů, který doputoval až do semifinále mistrovství světa. Novináři tento výsledek postavili výše než vítězství basketbalistek ZVVZ USK Praha v Eurolize. České florbalistky vybojovaly stříbro na MS až po uzávěrce letošního hlasování a jejich výsledek bude zohledněn až v příštím ročníku ankety.

Zlatí vrhači vstoupí mezi legendy. Bugár a Fibingerová převezmou Zátopkovu cenu

Do sportovní síně slávy byli uvedeni atleti Helena Fibingerová a Imrich Bugár, ocenění za Oddanost sportu převzal Petr Pála, který byl po 17 let nehrajícím kapitánem úspěšného týmu českých tenistek.

Sportovec roku 2025

V 67. ročníku ankety hlasovalo 231 sportovních novinářů

JEDNOTLIVCI:
1. Ester LEDECKÁ (lyže/snowboard) 1466
2. Martin FUKSA (kanoistika) 1343
3. David PASTRŇÁK (hokej) 1188
4. Kateřina SINIAKOVÁ (tenis) 1127
5. Josef DOSTÁL (kanoistika) 945
6. Martin NEČAS (hokej) 934
7. Jan ŠTEFELA (atletika) 916
8. Metoděj JÍLEK (rychlobruslení) 814
9. Jakub MENŠÍK (tenis) 704
10. Martina SÁBLÍKOVÁ (rychlobruslení) 659

Další pořadí: 11. Schick (fotbal) 249, 12. Kratochvíl (parasport-plavání) 241, 13. Fernstädtová (skeleton) 241, 14. Lehečka (tenis) 234, 15. Krejčí (vodní slalom) 196, 16. Macík (motorismus) 174, 17. Prskavec (vodní slalom) 151, 18. Zachová 136, 19. Krpálek (oba judo) 129, 20. Procházka (MMA) 120, 21. Perušič, Schweiner (plážový volejbal) 109, 22. Choupenitch (šerm) 106, 23. Seemanová (plavání) 96, 24. Cink (cyklistika) 92, 25. Nosková (tenis) 88, 26. Korčák (sportovní střelba) 77, 27. Hertl (lední hokej) 70, 28. Am. Švábíková (atletika) 70, 29. Davidová (biatlon) 68, 30. Souček (fotbal) 64.

KOLEKTIVY:
1. Volejbalisté ČR 439
2. Basketbalistky USK Praha 403
3. Biatlonisté ČR, smíšená štafeta (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) 308

Další pořadí: 4. hokejisté ČR do 20 let 141, 5. baseballisté ČR 95, 6. hokejisté ČR 56, 7. štafeta žen na 4x400 m 52, 8. fotbalisté Plzně 48, 9. tenisté ČR 37, 10. fotbalisté Slavie 20.

