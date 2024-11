Hokejový titul, olympijské zlato, Wimbledon. Známe deset nejlepších sportovců

Výsledky po prvním kole ankety

NOMINACE (v abecedním pořadí):

JEDNOTLIVCI

Roman ČERVENKA (hokej) - mistr světa

Josef DOSTÁL (kanoistika) - vítěz OH, mistr světa, bronz z MS ve smíšeném deblu

Lukáš DOSTÁL (hokej) - mistr světa

Martin FUKSA (kanoistika) - vítěz OH, stříbro na MS

Barbora KREJČÍKOVÁ (tenis) - vítězka Wimbledonu

Tomáš MACHÁČ (tenis) - vítěz OH ve smíšené čtyhře

Nikola OGRODNÍKOVÁ (atletika) - bronz na OH

David PASTRŇÁK (hokej) - mistr světa

Kateřina SINIAKOVÁ (tenis) - vítězka OH ve smíšené čtyřhře, vítězka Roland Garros a Wimbledonu ve čtyřhře

Jakub VADLEJCH (atletika) - mistr Evropy

KOLEKTIVY

FOTBALISTÉ SPARTY - mistři ČR, postup do Ligy mistrů

HOKEJISTÉ ČESKA - mistři světa

ŠERMÍŘI ČESKA - bronz na OH v soutěži týmů kordistů

KONEČNÉ POŘADÍ NA DALŠÍCH MÍSTECH:

JEDNOTLIVCI:

11. Nečas (hokej) 351, 12. Seemanová (plavání) 344, 13. Ledecká (lyžování/snowboarding) 286, 14. Jurka (šerm) 220, 15. Sáblíková (rychlobruslení) 164, 16. Kratochvíl (parasport-plavání) 154, 17. Adamczyková (snowboardcross) 152, 18. Macík (motorismus) 144, 19. Bittner (cyklistika) 114, 20. Muchová (tenis) 109, 21. Prskavec (vodní slalom) 98, 22. Krpálek (judo) 84, 23. M. Vacek (cyklistika) 75, 24. Souček (fotbal) 72, 25. Hanzlíčková (zápas) 54, 26. Lehečka (tenis) 53, 27. Choupenitch (šerm) 51, 28. Zachová (judo) 43, 29. Plíšková (tenis) 40, 30. Hertl (hokej) 39.

KOLEKTIVY:

4. hokejisté Třince 63, 5. hokejisté ČR do 20 let 59, 6. fotbalisté Slavie 33, 7. florbalistky ČR 22, 8. hokejistky ČR do 18 let 17, 9. basketbalistky USK Praha 16, 10. volejbalistky ČR 14.