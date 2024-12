Olympijský vítěz a mistr světa slaví. Kajakář Dostál se stal Sportovcem roku

V 66. ročníku ankety hlasovalo 230 sportovních novinářů

JEDNOTLIVCI:

1. Josef DOSTÁL (rychlostní kanoistika) 1316

2. Barbora KREJČÍKOVÁ (tenis) 1266

3. Martin FUKSA (rychlostní kanoistika) 1263

4. Kateřina SINIAKOVÁ (tenis) 1092

5. David PASTRŇÁK (hokej) 842

6. Lukáš DOSTÁL (hokej) 764

7. Tomáš MACHÁČ(tenis) 764

8. Roman ČERVENKA (hokej) 683

9. Nikola OGRODNÍKOVÁ(atletika) 598

10. Jakub VADLEJCH (atletika) 570

Další pořadí: 11. Nečas (hokej) 351, 12. Seemanová (plavání) 344, 13. Ledecká (lyžování/snowboarding) 286, 14. Jurka (šerm) 220, 15. Sáblíková (rychlobruslení) 164, 16. Kratochvíl (parasport-plavání) 154, 17. Adamczyková (snowboardcross) 152, 18. Macík (motorismus) 144, 19. Bittner (cyklistika) 114, 20. Muchová (tenis) 109, 21. Prskavec (vodní slalom) 98, 22. Krpálek (judo) 84, 23. M. Vacek (cyklistika) 75, 24. Souček (fotbal) 72, 25. Hanzlíčková (zápas) 54, 26. Lehečka (tenis) 53, 27. Choupenitch (šerm) 51, 28. Zachová (judo) 43, 29. Plíšková (tenis) 40, 30. Hertl (hokej) 39.

KOLEKTIVY:

1. HOKEJISTÉ ČESKA 472

2. ŠERMÍŘI ČESKA (kordisté Beran, Jurka, Čupr, Rubeš) 335

3. FOTBALISTÉ SPARTY 202

Další pořadí: 4. hokejisté Třince 63, 5. hokejisté ČR do 20 let 59, 6. fotbalisté Slavie 33, 7. florbalistky ČR 22, 8. hokejistky ČR do 18 let 17, 9. basketbalistky USK Praha 16, 10. volejbalistky ČR 14.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění