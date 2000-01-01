Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které známé sportovní osobnosti kandidují do obecních zastupitelstev.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
VLADIMÍR RŮŽIČKA (Chomutov - CHOMUTOV SOBĚ). Známý trenér poslední roky působil v Ústeckém kraji, kde se pokusí prosadit i v komunálních volbách v Chomutově. Nejedná se o jeho první kandidaturu, v roce 2024 neúspěšně kandidoval do krajského zastupitelstva i Evropského parlamentu.
Autor: Petr Bilek, MAFRA
MARTIN PEŠOUT (Chomutov - CHOMUTOV SOBĚ). Spolu s ním kandiduje i další hokejový trenér. Martin Pešout ještě v lednu vedl chomutovské Piráty.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
ANGEL KRSTEV (Chomutov - CHOMUTOVSKÁ KOALICE). Ve městě se střetnou s dalším hokejistou s chomutovskou minulostí. Do zastupitelstva se chce dostat také juniorský mistr světa Angel Krstev.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
JIŘÍ ŠLÉGR (Litvínov - To dáme). Do zastupitelstva Litvínova kandiduje také ikona tamního hokeje a olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr, který je od června jedním z majitelů tradičního klubu. S politikou má zkušenosti, mezi lety 2010 až 2013 byl poslancem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
ROBRT KYSELA (Litvínov - To dáme). Spolu se Šlégrem kandiduje také další spolumajitel Litvínova Robert Kysela.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
TOMÁŠ HRUBÝ (Ústí nad Labem - ANO). V Ústí nad Labem kandiduje bývalý basketbalista a generální manažer ústecké Slunety Tomáš Hrubý, který je lídrem hnutí ANO.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
JAN ČALOUN (Ústí nad Labem - JEDNO ÚSTÍ). Do městského zastupitelstva chce proniknout také olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun. Tamní rodák má jako jednatel na starosti ústecký hokejový klub, který se mu podařilo zachránit od pádu do krajské soutěže.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
JAKUB HOUŠKA (Děčín - Náš Děčín). V Ústeckém kraji kandiduje také bývalý basketbalový reprezentant Jakub Houška. Ten se v minulém roce ucházel i o poslanecký mandát.
Autor: MF DNES
DUŠAN SALFICKÝ (Pardubice - ANO). Mandát v Pardubicích obhajuje dvojnásobný mistr světa a bývalý brankář Dynama Dušan Salfický. Ten se v regionální politice pohybuje už přes deset let. Zastává také post náměstka hejtmana.
Autor: ČTK
JAN KOŠŤÁLEK (Pardubice - ANO). V městské části Pardubice IV kandiduje i současný obránce Dynama a obhájce extraligového titulu Jan Košťálek.
Autor: iihf.com
JAN BULIS (Pardubice - ANO). Spolu s ním je na kandidátce i bronzový olympijský medailista z Turína Jan Bulis.
Autor: AP
PETR SÝKORA (Pardubice - Srdcem pro Pardubice). Ve východočeském kraji se snaží prosadit také sportovní ředitel Dynama Pardubice Petr Sýkora, který kandiduje za uskupení Srdcem pro Pardubice.
Autor: Josef Vostárek, ČTK
VLADIMÍR MARTINEC (Pardubice - Srdcem pro Pardubice). Na stejné kandidátce se nachází i legendární český hokejista a několikanásobný mistr světa Vladimír Martinec.
Autor: Profimedia.cz
JIŘÍ NOVÁK (Pardubice - Srdcem pro Pardubice). Kromě něj je na kandidátce další mistr světa. Jiří Novák stejně jako Martinec vyhrál také československou ligu s Pardubicemi.
Autor: Barbora Reichova / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
MARTIN HANZAL (České Budějovice - Naše Česko). Na jihu Čech chce do zastupitelstva prorazit bývalý hokejový reprezentant Martin Hanzal, jenž odehrál takřka 700 zápasů v NHL.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
RENÉ NOVOTNÝ (Brno-Židenice - ANO). Trojnásobný mistr světa v krasobruslení se v politice pohybuje už od roku 2013, o rok později se na čtyři roky stal starostou městské části Brno-Židenice. Od roku 2014 má křeslo v zastupitelstvu Brna.
Autor: ISU MS v krasobruslení 2026
LUKÁŠ KONEČNÝ (Ústí nad Labem - JEDNO ÚSTÍ). Bývalý mistr světa v boxu má s politikou bohaté zkušenosti, už dvanáct let je členem zastupitelstva Ústí nad Labem, v letech 2015 až 2021 byl též radní města.
Autor: Patron Boxing
MICHAL KADLEC (Uherské Hradiště - ODS a NK). Dřívější fotbalový reprezentant a mimo jiné obránce Sparty kandiduje za uskupení Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.
Autor: ČTK
VÁCLAV SKUHRAVÝ (Karlovy Vary - Karlovaráci). Dlouholetý kapitán hokejové Energie se už na konci hráčské kariéry začal angažovat v politice, v roce 2022 úspěšně kandidoval do zastupitelstva Karlovarského kraje. Nyní chce uspět ve městě.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
PAVEL ŠUMPÍK (Horní Jelení - ODS). Teprve dvacetiletý cyklista a vícenásobný mistr České republiky, jenž chce prorazit i ve světě, kandiduje v obci Horní Jelení v Královéhradeckém kraji.
Autor: Development Team Picnic PostNL
ARON CHMIELEWSKI (Třinec - Osobnosti pro Třinec). Polský hokejista, který momentálně působí v Sosnovci, kandiduje v Třinci, kde strávil devět extraligových sezon a zabydlel se tam.
Autor: Profimedia.cz
FILIP KRÁL (Blansko - Tým Crha). V Blansku kandiduje obránce Komety Brno Filip Král, který se před rokem vrátil do Česka ze zámoří.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
PAVEL HOFTYCH (Praha - GEN). V Praze kandiduje na magistrát i Pavel Hoftych, i když momentálně vede jako trenér a sportovní ředitel fotbalisty Zlína.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
MILAN ANTOŠ (Praha - SPOLU pro Prahu). Pro bývalého hokejistu a televizního experta není komunální politika žádnou novinkou. Od roku 2018 je zastupitelem městské části Praha-Vinoř, kandiduje také ve volbách na magistrát.
Autor: archiv ČT
JIŘÍ IRAIN (Mladá Boleslav - Hlas pro Boleslav). Český raftař a několikanásobný mistr světa Jiří Irain je členem zastupitelstva Mladé Boleslavi, kam kandiduje i letos.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
LUKÁŠ VAŠINA (Česká Třebová - "Třebováci"). Jedna z hvězd úspěšného volejbalového týmu na loňském mistrovství světa Lukáš Vašina se rozhodl kandidovat do zastupitelstva v České Třebové.
Autor: Stanislav Chetin
LUKÁŠ ZELENKA (Praha - ANO). Bývalý fotbalový reprezentant Lukáš Zelenka kandiduje za politické hnutí ANO 2011 v komunálních volbách v městské části Praha 18 (Letňany).
Autor: Michal Beranek / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
PAVEL RICHTER (Praha-Dolní Chabry - VOLBA PRO CHABRY). Hokejový mistr světa z roku 1985, legenda pražské Sparty a populární televizní expert Pavel Richter působí v politice už dlouhodobě, v pražských Chabrech chce opět do zastupitelstva.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
TOMÁŠ ZÁPOTOČNÝ (Příbram - Příbramáci pro Příbram). Bývalý reprezentační obránce a v současnosti trenér Tomáš Zápotočný se rozhodl kandidovat do zastupitelstva v rodné Příbrami.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
JAN CHRAMOSTA (Benátky nad Jizerou - ODS). Stále ještě aktivní fotbalista a velká opora Jablonce Jan Chramosta chce kombinovat hráčskou kariéru s pozicí zastupitele v Benátkách nad Jizerou.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
MAREK SÝKORA (Zruč-Senec - Zruč-Senec otevřeně a s rozumem). Bývalý hokejový trenér a televizní expert Marek Sýkora i v 77 letech kandiduje do zastupitelstva obce Zruč-Senec v Plzeňském kraji.
Autor: Petr Eret, MAFRA
KAREL MLEJNEK (Sokolov - SPOLEČNĚ pro Sokolov a VOK). Stále ještě aktivní hokejový trenér Karel Mlejnek, v současnosti asistent kouče Filipa Pešána v Pardubicích, kandiduje daleko na západ v Sokolově.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
MILAN MATULA (Liberec - Lepší Liberec). Bývalý velmi rázný fotbalový obránce a kapitán Teplic Milan Matula chce proniknout do zastupitelstva Liberce.
Autor: MF DNES
VÁCLAV KOTAL (Hradec Králové - HDK a TOP 09). Fotbalový trenér Václav Kotal naposledy koučoval Hradec Králové, před více jak dvěma lety ale z funkce ze zdravotních důvodů rezignoval. Nyní se chce uchytit v politice, kandiduje do místního zastupitelstva.
Autor: archiv Deník Sport / CNC / Profimedia
EVA VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ (Trutnov - ADRESA TRUTNOV). Úspěšná sportovkyně startovala na zimních i letních olympijských hrách, věnovala se totiž běhu na lyžích (nejlépe 5. místo v Soči) i maratonu (Tokio 2020). Nyní kandiduje v rodném Trutnově.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
MILAN HEČA (Krumvíř - SNK). Brankářská jednička fotbalistů Slovácka Milan Heča chce aktivní sportovní kariéru skloubit s tou politickou, rád by seděl v zastupitelstvu Krumvíře, kde se narodil.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
JAKUB JURKA (Olomouc - KDU ČSL). Hrdina z olympijských her před dvěma lety v Paříži Jakub Jurka, jenž získal bronz v týmové soutěži v šermu, ve 27 lety kandiduje do zastupitelství Olomouce.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
MILAN PETRŽELA (Uherské Hradiště - Hradišťáci). Ještě v minulé sezoně nastupoval Milan Petržela za Slovácko, krátce po startu té aktuální už chce rozjet kariéru v jiném odvětví. Zůstává však v Uherském Hradišti, kde kandiduje do zastupitelstva.
Autor: ČTK
JAN JELÍNEK (Luhačovice - PRO Luhačovice). Trenér fotbalistů Slovácka Jan Jelínek kandiduje v Luhačovicích, kde žije.
Autor: Dalibor Glück, ČTK
ALOIS HADAMCZIK (Kravaře - Za Kravaře prosperující). Bývalý hokejový trenér a v současnosti prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik poprvé kandidoval do zastupitelstva v Kravařích už v roce 2014, teď se o to jako lídr kandidátky pokouší znova.
Autor: ČTK
DAVID LISCHKA (Ludgeřovice - My jsme Ludgeřovice!). V Ludgeřovicích na Opavsku se na kandidátce objevil i fotbalista David Lischka, který momentálně hraje za pražské Bohemians.
Autor: ČTK
MICHAL FRYDRYCH (Ludgeřovice - My jsme Ludgeřovice!). Ve stejné obci kandiduje také obránce Baníku Ostrava Michal Frydrych.
Autor: MAFRA
PETR CZUDEK (Opava - OK Změna pro Opavu). Osminásobný vítěz české basketbalové ligy a také bývalý trenér Petr Czudek už v minulosti kandidoval za ODS, teď jakožto lídr kandidátky strany Změna pro Opavu usiluje o post primátora.
Autor: Radek Váňa / BK Olomoucko
JAKUB JANDA (Frenštát pod Radhoštěm - ODS). Bývalý skokan na lyžích Jakub Janda v roce 2017 úspěšně kandidoval za ODS do Poslanecké sněmovny, nyní opět kandiduje ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde dlouhodobě žije.
Autor: Petr Topič, MAFRA