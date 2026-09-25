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Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

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Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem. Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ... Děčín, 15. 03. 2024. Armex Sportcentrum, Combatball 3, benefiční zápas ve... Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci... Robert Kysela, jeden z nových majitelů hokejového Litvínova. Generální manažer ústecké Slunety Tomáš Hrubý splnil sázku za vítězství v derby... Jan Čaloun Jakub Houška na předsezonní tiskové konferenci basketbalového Armexu Děčín, kde... Lídr kandidátky ANO Dušan Salfický komentuje výsledky krajských voleb. (21.... Jan Košťálek Česko - Rusko: Jan Bulis útočí.
Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které známé sportovní osobnosti kandidují do obecních zastupitelstev.

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Povltavská vs. Motorlet PrahaFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Povltavská vs. Motorlet Praha //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 4.11
  • 3.41
  • 1.60
Loko Praha vs. Králův DvůrFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Loko Praha vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.41
  • 3.48
  • 2.15
Benešov vs. Slavia CFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Benešov vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 1.90
  • 3.30
  • 2.96
Aritma Praha vs. Admira PrahaFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Aritma Praha vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.45
  • 3.19
  • 2.25
Liberec B vs. BenátkyFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Liberec B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 1.81
  • 3.84
  • 2.83
Chrudim vs. Pardubice BFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Chrudim vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 3.18
  • 3.78
  • 1.70
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