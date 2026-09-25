Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se
Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.
Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům
Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...
Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney
Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...
Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...
Fanoušci rozhodli. Muradov zná soupeře pro jubilejní turnaj Oktagonu
O titul ve střední váze v hlavním zápase 100. galavečera organizace Oktagon MMA zabojuje Machmud Muradov s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. Ve hře byl také Will Fleury, poslední soupeř...
Nová éra. Co všechno musí Denia týmu vštípit? Základem jsou odvaha a tvář
Když mu v angličtině popřejete hodně štěstí, zarazí se: „Štěstí není důležité. Hlavní je, abychom všichni odvedli dobrou práci.“ V tom se Santi Denia, nový španělský kouč fotbalové reprezentace,...
Zacha dvakrát asistoval, Pastrňák s Faksou se zapsali mezi střelce
Čeští hokejoví útočníci David Pastrňák (1+0) a Pavel Zacha (0+2) bodovali za Boston v přípravném zápase před startem NHL na ledě Washingtonu. Výhru 3:2 po prodloužení ale nakonec slavili domácí...
Řepík o svých 400 bodech: Už jsem starý! Augusta? Je lidský, ale umí i přitvrdit
Je mu už 37 let, ale snad nestárne. Sparťanský hokejový srdcař Michal Řepík se pod páteční vítězství v Litvínově 4:1 podepsal dvěma góly a zlomil tím i hranici 400 kanadských bodů v extralize. Víc...
Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa
Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.
Menšík na Laver Cupu uspěl po boku Alcaraze. Tým Evropy po pátku vede
Český tenista Jakub Menšík si v úvodní den Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Rodák z Prostějova nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandonem Nakashimou 1:6, 6:3, 7:10, na závěr pátečního...
Italové se dál trápí. Úspěšnou premiéru slaví Zidane, zranil se ale Mbappé
Ze Stadio Olimpico se ozýval pískot, italští fanoušci holt momentálně nemohou být spokojeni s tím, jak vypadá jejich fotbalová reprezentace. Po nepostupu na letošní mistrovství světa koušou prohru na...
Nezmar, který umí strhnout. Strýcová krok od výjimečnosti. Ať je hrdá! přejí si Češky
Možná jste to také slyšeli. Při zápase Lindy Noskové, který české tenistky po osmi letech poslal do finále Billie Jean King Cupu, se u kurtu ozývaly hlasité pokřiky. Nebyla to šestá hráčka světa,...
Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat
Devátý ročník Laver Cupu se uskuteční od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy se utká s Týmem světa a v evropském výběru se představí také český tenista Jakub Menšík. V článku...
Repríza olympijského finále. O zlato si na ME volejbalistů zahrají Poláci s Francouzi
Polští volejbalisté postoupili do finále mistrovství Evropy a dál míří za obhajobou titulu. V semifinále v Miláně porazili Slovinsko hladce 3:0 na sety. O zlato se utkají v repríze olympijského...
Američan Barry je mistrem světa do 23 let, Špicarová mezi juniorkami dojela třináctá
Závod s hromadným startem mužů do 23 let na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrál Američan Ashlin Barry před Španělem Héctorem Álvarezem a Norem Jesperem Stiansenem. Nejlepším...
MS v silniční cyklistice 2026 Montréal: Program, trasy, favorité a výsledky
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 hostí od 20. do 27. září kanadský Montréal. Na programu je celkem 13 závodů od juniorů až po kategorii Elite, včetně silničních závodů a časovek. Živé...