Volte Bidena! Ne, Trumpa! Sport v otázce prezidentského klání (ne)má jasno

Jelikož jde o měření, které z principu vylučuje remízu, pouštějí se do něj i aktéři ve vedlejších rolích opravdu naplno. Emocemi, nasazením, penězi. Neboť věří, že mohou pomoci přihrát na vítězný gól.

A tak osmdesátiletý Jack Nicklaus, jeden z nejslavnějších golfistů historie, na Twitteru sdílí: „Volil jsem Donalda Trumpa a opravdu vám doporučuji totéž, pokud nechcete, aby se Amerika změnila v socialistickou a vaše životy řídila vláda.“

DVĚ LEGENDY. Jack Nicklaus (vlevo) a Tiger Woods.

Klíčový den: 3. listopadu 2020. Americké volby jsou nejdůležitějším hlasováním na zeměkouli a Nicklausův apel na sociální síti může stávajícímu prezidentovi skutečně nějaké hlasy dodat. Zároveň je golfová ikona v menšině. Pokud by vítěze měla naznačit síla tábora jeho slavných příznivců-sportovců, Bílý dům už by si rezervoval Joe Biden.

LeBron James. Michael Jordan. Magic Johnson. Billie-Jean Kingová. Martina Navrátilová... To jsou kapitáni a kapitánky Bidenova celku.

A podle výzkumu Wake Forest University sázejí jak oni, tak Nicklaus na funkční model. Podporují to data shromážděná na příkladu, jak ovlivňoval své followery Colin Kaepernick, hráč NFL proslavený rebelantským poklekáváním a následným bojem za rasovou rovnoprávnost.

LeBron James (23) z LA Lakers s cenou Billa Russella pro nejužitečnějšího hráče finálové série.

„Jako influenceři uměli lidi přesvědčit o tom, aby si koupili věci, které propagují – a nově dokážou ovlivnit také jejich názory třeba na imigraci,“ řekla pro Guardian Betina Wilkinsonová, která se na výzkumu podílela.

James či Jordan dále neváhají vynakládat statisíce dolarů na splácení dluhů těch, kteří kvůli trestům přišli o volební právo. Cítí, že už nejsou jen artisty sportu, nýbrž spolutvůrci veřejného dění. „Lidi nám konečně začali naslouchat,“ uvedl LeBron pro New York Times.

Jak se nepohádat v kabině

Nástup přímé komunikace s miliony fanoušků, kteří hltají jejich sportovní výkony i slova na sociálních sítích, časově koresponduje s dramatickým rozdělením americké společnosti.

Trump je především pro NBA čistě negativní postavou, a proto lze snadno číst, co znamená nedávná LeBronova účast v talk show s posledním demokratickým prezidentem Barackem Obamou. Trump může vytáhnout třeba podporu krále MMA Conora McGregora, jenž ho v lednu zhodnotil za „asi nejlepšího prezidenta dějin USA“.

MMA zápasník Conor McGregor podporuje Donalda Trumpa.

Zároveň se v tekutém prostředí Twitteru či Facebooku často rozplizne sama podstata. Nicklaus hovoří jasně, to ano. Ale v minulých volbách si Trump bral za pomoc idol amerického fotbalu Toma Bradyho, který přitom jen diplomaticky pronesl, že „člověk své přátele podporuje ve všem, co se rozhodnou udělat“.

Letos to Brady vysvětlil následovně: „Bylo mi to nepříjemné. Člověk se nevzdává přátel, ale přímá politická podpora je něco jiného. Každopádně to v šatně žádné problémy nedělalo. Spoluhráči mě znají. Vědí, co jsem za člověka.“

Půtky ohledně politiky totiž v USA prostupují rodiny i kabiny.

Nevíte, jak hráli Redskins?

Žijeme prostě v až příliš komplikované době, zdá se – i co se týká sportu a amerických voleb. V letech 1940 až 2000 totiž platilo jasné pravidlo: pokud tým NFL Washington Redskins vyhrál svůj poslední domácí duel před volbami, v Bílém domě se udržela stávající partaj.

Síň slávy Redskins patrně také změní název.

V novém tisíciletí ale zerodovala i tato „jistota“, kterou všemožnými volebními pikantnostmi posedlá Amerika tak ráda zdůrazňovala (ani nemluvě o tom, že Redskins se letos vzdali svého tradičního názvu, neboť prý urážel indiány). Místo výsledků amerického fotbalu tak má brzy promluvit síla tweetů.

Aspoň v to tedy oba tábory věří.