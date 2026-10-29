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Úspěch není komfortní. Subterra spouští projekt na podporu vytrvalosti

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  11:27

Horský cyklista Jan Sáska. | foto: Subterra

Sociální sítě i titulky médií zaplavují úsměvy, zvednuté poháry a vítězná gesta. Málokdo ale vidí tisíce hodin dřiny, pochybnosti, neúspěchy či zdrcující kritiku, které sportovním triumfům předcházejí. Stavební společnost Subterra proto spustila nový dlouhodobý projekt s názvem Nekomfortní zóna. Jeho cílem je inspirovat mladé lidi k tomu, aby se nezalekli překážek a hledali svůj růst právě tam, kde to nejvíce bolí.

Oslnivé sportovní milníky se dají shrnout do jediné věty: přeplavání obávaného kanálu La Manche, stříbrná medaile z mistrovství světa, tři národní tituly v horské cyklistice či prvenství v silniční časovce. Za těmito výsledky stojí čtveřice talentovaných českých sportovců – dálkový plavec Filip Jícha, florbalový reprezentant Filip Forman, horský cyklista Jan Sáska a silniční cyklistka Denisa Slámová. Právě jejich zkušenosti tvoří páteř nového projektu, Subterra však tentokrát staví do popředí příběhy, které obvykle zůstávají skryté za oponou.

„Mladí sportovci v projektu otevírají témata, o kterých se na veřejnosti příliš nemluví: ztráta motivace, boj s neadekvátní kritikou, tlak na výkon nebo pochybnosti o tom, zda má smysl v kariéře vůbec pokračovat,“ vysvětluje Jiří Nový, vedoucí Odboru marketingu a PR společnosti Subterra. „V médiích a na sociálních sítích zpravidla vidíme výsledky, radost z vítězství nebo zisku medaile. Mnohem méně se už ale dozvídáme o tom, co úspěchům předcházelo a kolik práce, nezdarů, pochybností nebo nepřiměřené kritiky musel každý zvládnout,“ doplňuje.

Komfort v nekomfortu

Kampaň odstartovalo úvodní emotivní video, které zachycuje klíčové poselství celého konceptu – naučit se hledat svůj komfort v nekomfortu. Na úvodní spot plynule navážou hlubší a osobnější profily jednotlivých atletů, ve kterých dostanou prostor jejich vlastní slova a situace, které se do společného videa nevešly.

Projekt Nekomfortní zóna však nezůstane pouze u elitních atletů. Subterra chce téma aktivně přenést přímo mezi mladé lidi ve věku od 15 do 25 let, kteří čelí podobným výzvám – ať už jde o stres ve škole, obavy z neúspěchu při prvních pracovních zkušenostech nebo tlak v osobním životě. Osvěta se dostane přímo na střední a vysoké školy prostřednictvím besed, videí a aktivit propojených s populárním středoškolským turnajem Subterra Cup a jeho jarním vyvrcholením během florbalového Superfinále.

Generální ředitel společnosti Subterra Ondřej Fuchs k tomu doplňuje, že cílem je ukazovat mladým lidem, že stojí za to hledat vlastní cestu a při dílčích nezdarech se nevzdávat. K překonání překážek podle něj mohou pomoci také ostatní se svými zkušenostmi, což platí jak pro sport, tak pro stavebnictví i další oblasti lidského života. Projekt tak představuje dlouhodobé komunikační téma, které organicky propojuje podporu mladých sportovců, středoškolský turnaj i dlouholetou spolupráci firmy se stavebními školami.

Propojení projektu s každodenním životem mladých lidí podtrhuje také speciální limitovaná edice oblečení a doplňků s vizuální identitou No Comfort Zone. Kolekce zahrnuje mikiny, trička, tílka, čepice, ručníky nebo tréninkové bidony. Oblečení však nepůjde do běžného prodeje – účastníci ho mohou získat výhradně jako odměnu v rámci Subterra Cupu nebo v online soutěžích. Merchandise tak nemá sloužit jako obyčejný reklamní předmět, ale jako symbolická připomínka toho, že překonávání sebe sama je celoživotní proces.

Projekt Nekomfortní zóna bude probíhat v průběhu celé sezony. Po úvodním videu a představení kolekce budou od podzimu postupně přibývat příběhy podporovaných sportovců, videa s účastníky Subterra Cupu a besedy na školách. Celá iniciativa vyvrcholí v dubnu během florbalového Superfinále s poselstvím, že úspěch není komfortní a právě překážky na cestě k němu dovedou člověka posunout nejvíce.

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