Puzzle, ve kterém nejde jen o hry. Jak složit sportovní kalendář 2021

„Najednou jsou před námi tisíce otázek, na něž musíme odpovědět,“ řekl prezident MOV Thomas Bach. „Ale takřka žádnou z nich nevyřešíme, než budeme znát odpověď na tu první: Kdy přesně se hry v příštím roce uskuteční?“

Bach minulý týden zdůraznil, že termín není omezen jen na letní měsíce: „Všechny možnosti jsou na stole.“

Mocně se rozebírala ta s pracovním názvem „Hry rozkvetlých třešní“. Připadala lákavá Bachovi a prosazovala ji i Mezinárodní plavecká federace FINA, druhá nejmocnější z federací olympijských sportů. Její výkonný ředitel Cornel Marculescu prozradil termín, s nímž MOV začal pracovat: 16. dubna – 2. května. Tedy po golfovém Masters a před cyklistickým Girem a tenisovým Roland Garros.

Podporu mu vyjádřily i mnohé další federace, nemusely by totiž překládat své vrcholné šampionáty naplánované hlavně do léta 2021.

Ovšem proti by byla americká televizní společnost NBC, což je hráč s nesmírně vysokými kartami pro poker o termín.

Za vysílací práva z her v období 2014 až 2020 zaplatila NBC do pokladny MOV a organizátorů částkou 4,38 miliardy dolarů, za prodloužení práv do roku 2032 pak dalšími 7,75 miliardy.

A NBC na jaru zájem nemá. Obává se příliš velké konkurence amerických profesionálních lig, a tím i nižší sledovanosti her. Na jaře vrcholí hokejová NHL (národní vysílací práva má NBC) a basketbalová NBA (ABC/ESPN), v plném proudu je baseballová MLB (Fox Sports).

Navíc v Evropě končí fotbalové ligy, načež má začít příprava na odložené Euro.

Plavec Michael Phelps, nejúspěšnější olympionik historie, varoval MOV: „Myslete na to, proti komu všemu byste na jaře šli. Miliony fanoušků jsou zvyklí na olympiádu v létě. Co když její sledovanost na jaře výrazně poklesne?“

Souboj o hry se tudíž mohl stát duelem MOV versus NBC.

A kdo by si chtěl rozhněvat jednoho z nejvýznamnějších sponzorů?

Vhodné jarní klima

Pro jarní termín hovoří mnohem přijatelnější počasí než v horkém a dusném létu, kdy teplota v Tokiu šplhá přes 30 stupňů a doprovází ji vysoká vlhkost. Proto byly maratony a chůze přeloženy do chladnějšího Sappora. Značné obavy z tokijských letních veder sdílejí též dálkoví plavci či triatlonisté.

V dubnu se denní teploty ve městě pohybují mezi 13 až 18 stupni a v květnu mezi 18 a 24 stupni. Počasí by bylo příjemnější i pro očekávaný milion návštěvníků.

Zkrátilo by se rovněž období, po které bude nutné podržet olympijskou vesnici a některá sportoviště, které se měly už v září 2020 předat novým majitelům.

Na druhé straně by se hry nejspíš uzavřely pro elitní basketbalisty z NBA s výjimkou těch, jejichž týmy nepostoupí do play off. Tedy pokud by liga nevyhlásila kvůli olympiádě podobné přerušení jako v letech 1998–2014 hokejová NHL.

Zároveň by bylo nutné přesvědčit fotbalové kluby, aby uvolnily své hráče pro olympijský turnaj určený kategorii do 23 let.

„Navíc jarní termín omezí možnosti, jak se na hry kvalifikovat. Obzvlášť pokud se ani v létě 2020 nezačne sportovat,“ připomněl například David Greene, exmistr světa na 400 m překážek.

Čekání na dohodu

Nezapomínejme, je zde stále i faktor X ovládající tyto dny: pandemie koronaviru. „Bylo by ohromující uspořádat hry na jaře,“ řekl Rick Burton, profesor sportovního managementu na Syracuse University. „Jenže budou lidé už za 12 měsíců ode dneška schopni chodit na sportovní akce? Dokážou sportovci bez obav zápolit? Speciálně v odvětvích, kde je velký fyzický kontakt?“

I proto zůstává větším favoritem na konání her léto 2021, po skončení fotbalového Eura, tenisového Wimbledonu a cyklistické Tour.

„Sportovci tak dostanou k dispozici celý rok na to, aby se dostali zpět do běžného režimu,“ řekl Phelps.

V případě tohoto letního termínu her bude nutné přeložit světové šampionáty plánované na léto 2021, v čele s mistrovstvím atletů v Eugene a plavců ve Fukuoce.

Federace World Athletics už vyjádřila ochotu odložit Eugene na rok 2022, který je volný, jelikož atleti za normálních okolností v sudých letech mistrovství světa nemají.

Zato ředitel plavců Marculescu rezolutně vyhlásil: „Ne, ne, ne. Fukuoka se na rok 2022 odsouvat nebude. To raději přesuneme náš šampionát na jaro nebo podzim 2021.“

Mezitím se zrodila pracovní skupina „Here we go“, ve které se MOV a organizátoři snaží najít shodu s představiteli 33 federací olympijských sportů i velkými sponzory.

Po prvním jednání této skupiny podle očekávání vyšlo oznámení: Nedospěli jsme k dohodě.

Přesto se v neděli objevila zpráva, že MOV a organizátoři nyní pracují s termínem 23. července až 8. srpna.

Vedení MOV zatím tuto informaci nepotvrdilo.