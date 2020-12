Dvě osoby na kurt. ČUS a NSA chtějí, aby i v pátém stupni šlo sportovat v halách

Návrh úprav začal vznikat po pondělní schůzce lídrů českého sportu s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Ve čtvrtém i pátém stupni je nyní amatérský sport prakticky uzavřený.

„Prvotní návrh za sportovní prostředí potřeboval přepracovat, proto jsme přišli s upraveným řešením. Posunout nás mohou příjemnější metody antigenních testů a úhrada zdravotními pojišťovnami,“ prohlásil předseda ČUS Miroslav Jansta.

Sportovat by podle návrhu, který dnes obdrželi ministr zdravotnictví a premiér Andrej Babiš, šlo i v pátém rizikovém stupni. Rekreační hráči by tak například mohli využít tenisové haly nebo badmintonová centra, a to pouze v režimu dvou osob na jeden kurt. Uzavřené by však musely být šatny a sprchy.

„Nepřijde nám logické, když stát povolí nakupování v obchodech a zároveň zakáže vstup do nafukovacích hal, které by využívali dva lidé z dostatečné vzdálenosti. I za nejhorší situace by měli lidé dostat šanci uvnitř sportovat. Víme, že si to na základě ohlasů z celé republiky moc přejí,“ prohlásil Jansta.

Současná opatření nepovolují otevřít vnitřní sportoviště ani ve 4. stupni. V nově připraveném návrhu by mohlo využít halu maximálně šest lidí v roušce nebo s platným antigenním testem bez roušky. Tím by se mohly znovu rozběhnout také tréninky dětí.

Ve 3. stupni by už mohlo vnitřní sportoviště využívat deset lidí nebo maximálně jedna osoba na 15 metrů čtvrtečních. Venku by mohly sportovat dva hrací týmy na jedné ploše.