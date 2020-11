Menší kluby hlásí problém: Testování na koronavirus finančně neutáhneme

Sport se chystá na podzimní restart po pauze způsobené druhou vlnou pandemie koronaviru. Vláda umožní za přísných hygienických podmínek konání profesionálních soutěží, ovšem ne všechny sporty je nejspíš budou schopny splnit.

„Zdůrazňuji, že chceme hrát, ale pokud musí být hráči testovaní před každým zápasem PCR testem, což je ta nejdražší varianta, tak už teď můžeme rovnou říct, že to nemůžeme zvládnout sami. Bylo by to o nějakých 30 tisících korunách na kolo, přičemž za týden můžeme odehrát třeba tři zápasy. To nemůžeme utáhnout,“ přiznává Tomáš Hrubý, generální manažer ústeckých basketbalistů.

Už teď prý sčítá obrovské ztráty. „A tohle jsou další náklady navíc. My ale musíme být při zemi, co se financí týká, nevíme, jak to bude. Celkově sport teď dostává strašně za uši a musíme být opatrní. Ale mám informace, že se jedná o tom, že by nám mohla pomoct federace, potažmo nějaký ligový partner. To je asi jediná cesta pro kluby.“

1700 korun přibližně stojí PCR test na covid-19

Ekonomicky nejsilnější oddíly v Ústeckém kraji, tedy extraligoví hokejisté Litvínova a prvoligoví fotbalisté Teplic, chtějí co nejrychlejší restart. Podmínky vlády jsou schopni splnit. Fotbal v přísném režimu už fungoval na jaře i na podzim.

„Opatření jsou u nás nastavená, udělala se nadstandardní. A ukázalo se, že jsou funkční,“ pochvaluje si Petr Hynek, ředitel fotbalových Teplic, které by měly restartovat 1. ligu v neděli od 14 hodin doma se Slovanem Liberec. „Konečně budeme dělat to, co je náplní naší práce. I když bez fanoušků, bude to pro nás i pro sponzory trochu vzpruha, protože oni jsou z celé situace nervózní, stejně jako my.“

Hokejový Litvínov by už v sobotu v 15.30 měl hostit Plzeň. „Už jsme byli jeden den od restartu, ale pak přišla ta nešťastná událost s panem (ministrem zdravotnictví) Prymulou a celé kolečko začalo znovu. Zaplaťpánbůh, že to dopadlo dobře a teď už je to jen otázka několika dnů,“ věří litvínovský sportovní ředitel Pavel Hynek.

Podle ideálního scénáře se extraliga rozběhne už v pátek. „Myslím, že v zájmu nás všech je, aby se začalo co nejdřív. Potřebujeme pár dnů na přípravu, ale chceme do toho skočit, i kdybychom se do toho měli dostávat až zápasovou kondicí, protože pro všechny byla ta pauza strašně dlouhá.“

V testování před každým zápasem Hynek nevidí zásadní problém. „Dovedu si to představit. Možná by to měl být spíš rychlotest, předpokládám, že ty specifikace budou upravené tomu, že hrajeme třikrát týdně. Každopádně budeme chtít všichni vyhovět všem podmínkám, aby se mohlo hrát. Jsme rádi, že se to někam posunulo,“ zdůrazňuje litvínovský šéf.

Jiné to asi bude ve druhé nejvyšší hokejové soutěži. „Myslím si, že testování dvakrát třikrát týdně všech hráčů bude pro kluby asi neúnosné,“ připouští Jan Čaloun, sportovní jednatel hokejového Slovanu Ústí. K obnovení 1. ligy v řádech dnů zřejmě nedojde, například Ústí teď řeší, kde vůbec začne trénovat. „Bohužel v Ústí nám rozpustili led, což je další problém. Hledáme náhradu, nejspíš se na týden až deset dnů nastěhujeme do Teplic, kde je veškeré zázemí včetně tělocvičny.

A budeme čekat, až se tady znovu udělá led.“

Hokejová mužstva se měla střídat v Povrlech na Ústecku, svaz si pronajal tamní venkovní kluziště, chtěl tam umístit i reprezentační dvacítku.

Ale povolenka pro vnitřní sportoviště tuhle variantu škrtla.

Druhá fotbalová liga nejspíš už o víkendu začne. „Jako Ligová fotbalová asociace jsme požádali o výjimku společně pro první i druhou ligu. I druholigové kluby souhlasí, že testování před každým zápasem podstoupí, na podzim odehrajeme možná ještě šest zápasů, takže bychom to měli zvládnout. Začít by se mohlo už o víkendu,“ věří ústecký sportovní manažer Petr Heindereich, který je zároveň místopředsedou LFA za 2. ligu.

Z návratu do haly jsou nadšení extraligoví volejbalisté Ústí nad Labem. V chladu se venku do míče nedá pinkat.

„Že se to uvolnilo pro tréninky, je obrovský posun. Situace a atmosféra v klubu se mění a posouvá do radostnější fáze, do optimismu,“ líčí Miroslav Přikryl, generální manažer SK Volejbal Ústí. „Že se budeme před každým utkáním testovat, to se jeví jako hodně nevyjasněná záležitost stejně jako u hokeje. Taky třeba budeme hrát třikrát týdně. Chtěli bychom spustit soutěž co nejrychleji.“ Volejbal zvažuje tripy, tedy v době platnosti testů odehrát třeba tři venkovní utkání ve třech dnech, aby se ušetřilo.

Dnešní videokonference házenkářských klubů určí, co dál s extraligou. „Záleží, jaké testy budou, zda levnější, nebo dražší, jak se to bude financovat,“ tuší i Vojtěch Srba, ředitel házenkářů Lovosic, že menší kluby s tím budou mít potíže. „Otázka je, jestli je šance, aby pomohl svaz nebo stát. Ale panuje všeobecná shoda, abychom hráli. Bylo by záhodno začít okamžitě.“

Večerní online tréninky lovosičtí Lovci střídali se společnými výběhy, ale hala jim chyběla. „Že můžeme dovnitř, to je takové vysvobození,“ netají Srba. „Dosud jsme se zaměřovali na kondici, tuhle fázi bych hodnotil slovy – lepší než nic. Ale herní praxe a připravenost družstva je totálně pryč. Zvlášť když jsme před nouzovým stavem prošli ještě karanténou.“