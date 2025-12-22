Pro českého fanouška bývá velmi zajímavé mistrovství světa v hokeji hráčů do 20 let či Spenglerův pohár. V plném tempu pokračuje i hokejová extraliga.
Tradičně nezastavuje fotbalová Premier League. V netypickém termínu můžete sledovat Africký pohár národů, na řadu přijde I MMA komunitou velmi očekávaný turnaj OKTAGON 81.
Pořádnou dávku vzrušení slibují i exhibice. Ať už biatlonová na stadionu Schalke či tenisová mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem.
Prohlédněte si u jakých sportovních akcí se můžete bavit od 22. prosince až do Nového roku.
22. prosince 2025, pondělí
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|Kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|Premier League
|Fulham – Nothingham
|CANAL+ Sport, Oneplay
|Španělská liga
|Bilbao – Espanyol
|Oneplay, Nova Sport 4
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|2. kolo
|Nova Sport 2
|
23. prosince 2025 , úterý
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|Kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|EFL Cup
|Arsenal–Crystal Palace (ČF)
|Oneplay, Nova Sport 3
|Hokejová extraliga
|33. kolo
|Oneplay
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|2. kolo
|Nova Sport 2
|
24. prosince 2025, středa
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
25. prosince 2025, čtvrtek
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|NBA
|základní část
|Nova Sport
26. prosince 2025, pátek
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|Premier League
|Manchester United – Newcastle
|CANAL+ Sport, Oneplay
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Spenglerův pohár
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Hokejová extraliga
|34. kolo
|Oneplay
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|
27. prosince 2025, sobota
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|Premier League
|18. kolo
|CANAL+ Sport, Oneplay
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Spenglerův pohár
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|3.kolo
|Nova Sport 2
|Super G v Livignu
|lyžařský SP mužů
|ČT sport, ČT sport Plus
|Obří slalom v Semmeringu
|lyžařský SP žen
|ČT sport, ČT sport Plus
|
28. prosince 2025, neděle
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Spenglerův pohár
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Hokejová extraliga
|35. kolo
|Oneplay
|OKTAGON 81
|turnaj v MMS
|Oktagon.tv
|Biatlon Schalke 2025
|exhibiční závod
|Tenis, souboj pohlaví
|Sabalenková – Kyrgios
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|3. kolo
|Nova Sport 2
|Slalom v Semmeringu
|lyžařský SP žen
|ČT sport, ČT sport Plus
|
29. prosince 2025, pondělí
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Spenglerův pohár
|čtvrtfinále
|ČT sport, ČT sport Plus
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|3. kolo
|Nova Sport 2
30. prosince 2025, úterý
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|Premier League
|19. kolo
|CANAL+ Sport, Oneplay
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Spenglerův pohár
|semifinále
|ČT sport, ČT sport Plus
|Hokejová extraliga
|36. kolo
|Oneplay
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|3.kolo
|Nova Sport 2
31. prosince 2025, středa
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Africký pohár národů
|základní skupiny
|streamy u sázkové kanceláře Tipsport
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|Spenglerův pohár
|finále
|ČT sport, ČT sport Plus
|Hokejová extraliga
|34. kolo
|Oneplay
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|osmifinále
|Nova Sport 2
|Silvestrovské derby
1. ledna 2026, čtvrtek
|Soutěž, turnaj
|zápas, fáze
|kde sledovat
|Premier League
|19. kolo
|CANAL+ Sport, Oneplay
|MS v hokeji do 20 let
|základní skupiny
|ČT sport, ČT sport Plus
|NHL
|základní část
|Oneplay, Nova Sport
|NBA
|základní část
|Nova Sport
|MS v šipkách
|čtvrtfinále
|Nova Sport 2
Po Novém roce čeká play off fotbalisty na Africkém pohárů (od 3.1.), hokejové juniory na MS 20 (od 2.1.), šipkaři si to rozdají na MS v semifinále (2.1.) a finále (3.1).
Fotbalová Premier League i hokejová extraliga pokračují v běžném režimu.