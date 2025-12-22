Sportovní zápasy o Vánocích. Co se hraje a kde sledovat sport v TV

  14:43
Vánoční čas je období klidu a pohody, rodinných setkání a celkového zpomalení. Tedy pokud máte štěstí. Zároveň je stále nabitý spoustou atraktivních sportovních událostí. Pokud vás omrzí pohádky nebo si bude chtít užít trochu jinou zábavu, v našem přehledu najdete výběr zajímavých zápasů, turnajů či exhibic.

Padající Thierno Barry mezi Declanem Ricem a Leandrem Trossardem. | foto: Ian HodgsonAP

Pro českého fanouška bývá velmi zajímavé mistrovství světa v hokeji hráčů do 20 let či Spenglerův pohár. V plném tempu pokračuje i hokejová extraliga.

Tradičně nezastavuje fotbalová Premier League. V netypickém termínu můžete sledovat Africký pohár národů, na řadu přijde I MMA komunitou velmi očekávaný turnaj OKTAGON 81.

Pořádnou dávku vzrušení slibují i exhibice. Ať už biatlonová na stadionu Schalke či tenisová mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem.

Prohlédněte si u jakých sportovních akcí se můžete bavit od 22. prosince až do Nového roku.

22. prosince 2025, pondělí

Soutěž, turnajzápas, fázeKde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
Premier LeagueFulham – NothinghamCANAL+ Sport, Oneplay
Španělská ligaBilbao – EspanyolOneplay, Nova Sport 4
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkách2. koloNova Sport 2

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

23. prosince 2025 , úterý

Soutěž, turnajzápas, fázeKde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
EFL CupArsenal–Crystal Palace (ČF)Oneplay, Nova Sport 3
Hokejová extraliga33. koloOneplay
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkách2. koloNova Sport 2

MS v šipkách 2026: program, formát, kde sledovat v TV

24. prosince 2025, středa

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport

25. prosince 2025, čtvrtek

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
NBAzákladní částNova Sport

26. prosince 2025, pátek

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
Premier LeagueManchester United – NewcastleCANAL+ Sport, Oneplay
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Spenglerův pohárzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Hokejová extraliga34. koloOneplay
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

27. prosince 2025, sobota

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
Premier League18. koloCANAL+ Sport, Oneplay
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Spenglerův pohárzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkách3.koloNova Sport 2
Super G v Livignulyžařský SP mužůČT sport, ČT sport Plus
Obří slalom v Semmeringulyžařský SP ženČT sport, ČT sport Plus

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

28. prosince 2025, neděle

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Spenglerův pohárzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Hokejová extraliga35. koloOneplay
OKTAGON 81turnaj v MMSOktagon.tv
Biatlon Schalke 2025exhibiční závod
Tenis, souboj pohlavíSabalenková – Kyrgios
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkách3. koloNova Sport 2
Slalom v Semmeringulyžařský SP ženČT sport, ČT sport Plus

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

29. prosince 2025, pondělí

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Spenglerův pohárčtvrtfináleČT sport, ČT sport Plus
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkách3. koloNova Sport 2

30. prosince 2025, úterý

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
Premier League19. koloCANAL+ Sport, Oneplay
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Spenglerův pohársemifináleČT sport, ČT sport Plus
Hokejová extraliga36. koloOneplay
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkách3.koloNova Sport 2

31. prosince 2025, středa

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Africký pohár národůzákladní skupinystreamy u sázkové kanceláře Tipsport
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
Spenglerův pohárfináleČT sport, ČT sport Plus
Hokejová extraliga34. koloOneplay
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkáchosmifináleNova Sport 2
Silvestrovské derby

1. ledna 2026, čtvrtek

Soutěž, turnajzápas, fázekde sledovat
Premier League19. koloCANAL+ Sport, Oneplay
MS v hokeji do 20 letzákladní skupinyČT sport, ČT sport Plus
NHLzákladní částOneplay, Nova Sport
NBAzákladní částNova Sport
MS v šipkáchčtvrtfináleNova Sport 2

Po Novém roce čeká play off fotbalisty na Africkém pohárů (od 3.1.), hokejové juniory na MS 20 (od 2.1.), šipkaři si to rozdají na MS v semifinále (2.1.) a finále (3.1).

Fotbalová Premier League i hokejová extraliga pokračují v běžném režimu.

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

20. prosince 2025  10:35,  aktualizováno  22. 12. 11:11

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

21. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  22. 12. 11:09

