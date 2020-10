Sport a nouzový stav. Koho se týkají omezení a koho nikoliv

Pokračovat mohou profesionální i výkonnostní soutěže, které organizují sportovní svazy. Nicméně od pondělí bez diváků.

A to je pro profesionální fotbalové i hokejové kluby velký ekonomický zásah, což na středeční tiskové konferenci přiznal také ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Byť upozornil, že omezení budou trvat dva týdny. „Jsme si vědomi mimořádnosti a závažnosti aktuální situace, současně však stále nerozumím rozdílu mezi účastí omezeného počtu diváků na fotbalovém stadionu v otevřeném prostředí a sledování divadelního představení v uzavřených budovách,“ podivuje se kupříkladu předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Ano, do divadla smí 500 diváků, kteří se rozhodně potkají u jednoho vstupu i šatny.

Sport se před veřejností zavírá.

Na fotbal koukat z hospody

I proto by třeba Svoboda ocenil zpřístupnění dat, která dokládají zvýšené riziko nákazy na stadionu ve srovnání s divadly. „Jsme schopni chování diváků kontrolovat na zápase, ale po něm je to velmi rizikové,“ vysvětluje Prymula.

Jaké to bude bez diváků? Tenhle scénář už jsme si vyzkoušeli na jaře a aktuálně ho známe třeba z evropských pohárů. Sterilita, hluk prázdnoty, smutno, demotivace.

Paradoxní je, že zatímco od příštího týdne je na venkovském fotbale zakázáno i s rouškou stát u klandru, tak můžete beztrestně sedět o pár metrů dál v kantýně či hospodách, které jsou nedílnou součástí „přeborových“ hřišť, a popíjet bez roušky pivo. Jen vás tedy musí sedět u stolu maximálně šest.

Situací, které vyvolávají úsměv i kroucení hlavou, je však po Prymulově vystoupení víc. Třeba, že týmy - profesionální, amatérské i dětské, které působí v organizovaných soutěžích, mohou i bez omezení trénovat a na hřišti i v tělocvičnách se může sejít až 130 osob. Pro rekreační sportovce ale platí omezení 20 osob venku, 10 vevnitř.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (22. září 2020)

Příklady? Parta chlapíků, která si večer jde do tělocvičny zahrát florbal, aby si udělala žízeň, se musí od pondělí smrsknout do maximálního počtu deseti.

Pokud by si ale stejná parta šla večer zahrát pro žízeň, ale zároveň jednou za měsíc hrála oficiální soutěž, už se jí restrikce netýkají.

Totéž platí u dětí - trénují-li jen v rámci kroužku ve škole, omezení u nich platí. Pokud v klubu a hrají soutěže, pak ne. A klidně může jít o stejný sport i náplň.

„V tom časovém omezení to logiku dává. V registrovaných soutěžích by výpadek několika týdnů byl velkým zásahem do termínovky, ale u kroužků se dá na výpadek dvou tří týdnů navázat,“ říká Filip Šuman, šéf tuzemského florbalu, který právě má řadu oficiálních soutěží i řadu školních kroužků.

Pro rekreační sportovce je to velký zásah. Často se stává, že dva „odborářské“ týmy si pronajímají společně led nebo halu, teď to kvůli omezením pro ně nemá smysl. Zásadní dopad zřejmě bude mít nařízení na běžecké závody, které organizují komerční pořadatelé. Budou muset startovat ve vlnách po 20.

Promořená extraliga

Nicméně i sport dennodenně poznává, že koronavirus v Česku zesílil. Třeba hokejová extraliga ve středu oznámila, že sice chce hrát dál, ale i tak utlumila svůj program. V úterý se covid-19 prokázal u týmu Pardubic, o den později v Mladé Boleslavi a příznaky hlásí i z Hradce Králové.

V karanténě jsou v Třinci, Litvínově a Karlových Varech (tam se však prokázal pouze jediný případ), tudíž páteční kolo má místo obvyklých sedmi zápasů jen dva.

Když si připočtete celky Budějovic, Plzně, Sparty, Komety a Vítkovic, pak je extraliga už vcelku slušně promořená. Vedení soutěže na to dokonce spoléhá a počítá, že za měsíc až dva si nákazou projde většina hráčů. Získají tak imunitu a zároveň nebudou muset kvůli setkání s nakaženým minimálně po dobu tří měsíců do povinné karantény.

Plzeňský brankář Dominik Frodl právě inkasoval gól v utkání proti Spartě.

„To by nám mohlo velmi výrazně pomoci, abychom dohráli základní část. Minimálně půlku extraligového pole už máme promořenou a nepochybuji, že další mužstva tím v brzké době projdou. Potvrzuje se, že v hokejových kabinách a v prostředí zimy se viru daří,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček. „Zápasy se teď budou flikovat a budeme je doplňovat, aby se v tradičních termínech hrálo co nejvíce zápasů.“

Nicméně za měsíc dva by už liga mohla jet podle řádu. A objeví-li se nákaza u jednotlivce či pár hokejistů, nebude důvod klání odkládat. „Pokud bude moct 17 hráčů hrát, tak zbytek se doplní juniory či hráči z hostování,“ ví Řezníček.

Bude mít pravdu?

A bude už mít sport zase diváky na tribunách?