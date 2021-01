Sport dětí a amatérů? Povoleno testovaným či očkovaným, uvažuje vláda

16:47

Některé dříve zapovězené aktivity by od čtvrtého rizikového stupně PES mohly být povolené pro toho, kdo se prokáže negativním testem na koronavirus nebo očkováním. Na úterní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Mohlo by se to týkat i amatérského sportu, jehož představitelé o tuto změnu usilovali. Ministr ale konkrétní nebyl.