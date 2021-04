Dětské sportování se nejspíš nerozjede, ministr chce omezit setkávání

Amatérský sport se ještě ani nespustil a už mu hrozí uzavření. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pondělí navrhne vládě, aby omezila setkávání na maximálně dva lidi venku a dva lidi uvnitř. Pokud to kabinet schválí, znamenalo by to, že by přestalo platit schválené uvolnění na dvacet osob uvnitř a deset venku, které by umožnilo rekreační sportování i organizované tréninky amatérů včetně dětí a mládeže na venkovních sportovištích v maximálně dvacetičlenných skupinách.