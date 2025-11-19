Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky týmů na třetím místě. Organizátoři by tento turnaj rádi vrátili do Česka už za dva roky.

Ťukec, parádičky, hezké akce a hlavně góly.

Možná byste ani neřekli, že tito hráči mají nějaké zdravotní omezení. „Jestli i faulujeme? No jasně,“ zaculil se se Jan Polhoš, jeden z futsalistů speciálního českého národního týmu, který stejně jako většina jeho spoluhráčů hraje futsal v klubu z Ostravy.

Od neděle do úterka ale Polhoš a jeho parťáci nastupovali za český výběr v Praze na prestižním futsalovém turnaji pod hlavičkou Special Olympics. „Skvělá akce, moc mě to bavilo,“ říká Polhoš.

Český futsalový tým Speciální olympiády s fotbalisty Slavie Davidem Douděrou a Tomášem Vlčkem

Akce se zúčastnilo osm zemí: Česko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Belgie a Monako. Skupinu A ovládlo Monako, skupinu B Belgie. Byla dvě první místa i dvě druhá (Slovensko a Lotyšsko). Češi skončili třetí.

Hrálo se podle běžných futsalových pravidel, ale jen jednou 20 minut a v každém týmu smělo být vedle hendikepovaných sportovců i pár posil bez hendikepu.

„Hra by měla být inkluzivní, pro všechny. A každý z hráčů musí odehrát aspoň 30 procent času, tedy šest minut zápasu,“ doplňuje Veronika Koníčková, prezidentka Speciální olympiády.

„Máme z turnaje skvělý pocit, o to jde zejména. O radost ze hry. Medaile dostali všichni,“ říká trenér české party Lukáš Svobodník. Se svými svěřenci trénuje jednou týdně, tato akce pro ně byla vrcholem roku.

Momentka z finálového zápasu skupiny B mezi Belgií a Lotyšskem (4:0)-

Hráče potěšilo, že je navštívili i ambasadoři turnaje a fotbalisté Slavie Tomáš Vlček a David Douděra. „Bylo to moc příjemné setkání. Mám radost, že jsem mohl být součástí akce, která ukazuje, že je fotbal opravdu pro všechny. Inkluze je ve sportu důležitá,“ popisoval Douděra, jenž byl v pondělí večer byl v Olomouci u výhry české reprezentace 6:0 proti Gibraltaru.

Diváci – zejména z řad rodiny či kamarádů – si vychutnávali zápasy často se sklenicí coly v ruce. Jak to? Právě společnost Coca-Cola je historicky prvním partnerem Speciální olympiády, spolupráce trvá už od roku 1968.

Evropský futsalový turnaj je největší akcí pod hlavičkou Speciální olympiády (Special Olympics). Toto hnutí poskytuje lidem s mentálním postižením celoroční příležitosti ke sportovním tréninkům a soutěžím. Od roku 1988 je přidruženým členem Mezinárodního olympijského výboru a má pod sebou přes čtyři miliony sportovců ze 170 národních programů. Hendikep prostě není problém. Šanci zažít úspěch má každý.

