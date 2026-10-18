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Španěl Chacarra vyhrál turnaj v Dillí a získal třetí letošní titul na European Tour

Autor: ,
  14:49

Španělský golfista Eugenio Chacarra | foto: Profimedia.cz

Golfový turnaj European Tour v Dillí vyhrál Španěl Eugenio Chacarra a vyhoupl se do čela sezonního žebříčku Race to Dubai. Šestadvacetiletý hráč zvítězil s náskokem dvou ran před Novozélanďanem Danielem Hillierem a připsal si čtvrtý triumf na nejvyšším evropském okruhu. Letos ovládl už červnové turnaje KLM Open a Italian Open.

Chacarra vystřídal v čele Race to Dubai Američana Patricka Reeda, který obsadil v Dillí 23. místo.

Třetí start na European Tour absolvoval český golfista Štěpán Daněk, jenž poslední dobou hraje na okruhu v Indii a Thajsku, a měl blízko k postupu do závěrečných kol. Cutem neprošel o jednu ránu a obsadil 78. místo. Vylepšil tím své výsledky z Czech Masters v letech 2021 a 2022.

Golfový turnaj European Tour v Dillí

(par 72, dotace 4 miliony dolarů)

1. Chacarra (Šp.) 267 (67+67+63+70), 2. Hillier (N. Zél.) 269 (74+64+64+67), 3. Meronk (Pol.) 273 (67+69+69+68), Hidalgo (Šp.) 273 (68+68+68+69), 5. De Leo (It.) 275 (67+74+66+68), Fleetwood (Angl.) 275 (70+69+68+68), Ritchie (JAR) 275 (67+71+67+70), Luiten (Niz.) 275 (68+68+67+72), ...neprošel cutem 78. Daněk (ČR) 145 (71+74).

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