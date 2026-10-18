Španěl Chacarra vyhrál turnaj v Dillí a získal třetí letošní titul na European Tour

Chacarra vystřídal v čele Race to Dubai Američana Patricka Reeda, který obsadil v Dillí 23. místo.
Třetí start na European Tour absolvoval český golfista Štěpán Daněk, jenž poslední dobou hraje na okruhu v Indii a Thajsku, a měl blízko k postupu do závěrečných kol. Cutem neprošel o jednu ránu a obsadil 78. místo. Vylepšil tím své výsledky z Czech Masters v letech 2021 a 2022.
Golfový turnaj European Tour v Dillí
(par 72, dotace 4 miliony dolarů)
1. Chacarra (Šp.) 267 (67+67+63+70), 2. Hillier (N. Zél.) 269 (74+64+64+67), 3. Meronk (Pol.) 273 (67+69+69+68), Hidalgo (Šp.) 273 (68+68+68+69), 5. De Leo (It.) 275 (67+74+66+68), Fleetwood (Angl.) 275 (70+69+68+68), Ritchie (JAR) 275 (67+71+67+70), Luiten (Niz.) 275 (68+68+67+72), ...neprošel cutem 78. Daněk (ČR) 145 (71+74).