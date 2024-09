České kajaky v kvalifikaci finále SP slalomářů nezaváhaly, Krejčí byl druhý

Krejčí čistou jízdou zaostal o 1,35 sekundy za nejrychlejším Miquelem Travem ze Španělska. Ke svému výkonu byl v nahrávce pro média sebekritický. „Přišlo mi, že mi to všude hrozně stálo a uprostřed na dvou protivodných brankách jsem tam udělal chybu a hodně jsem podjel. Takže jsem rád, že jsem postoupil a že to dopadlo, jak to dopadlo,“ řekl.

Čistě jel i Přindiš, který byl o další více než sekundu pomalejší. Olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec se zařadil se dvěma trestnými sekundami na devátou příčku a rovněž se bezpečně kvalifikoval z první jízdy.

Mezi ženami byla nejrychlejší českou kajakářkou Gabriela Satková, která minulý týden v Ivree skončila v této kategorii čtvrtá a vyhrála kánoi. V kvalifikaci obsadila dvanáctou příčku. Z první jízdy postoupila ještě olympionička Antonie Galušková, jež byla šestnáctá. Kateřina Beková musela do opravy, kde si pátým časem rovněž zajistila semifinále.

Kajakářka Gabriela Satková během kvalifikace na SP v Seu d’Urgell. Kajakářka Antonie Galušková během kvalifikace na SP v Seu d’Urgell.

V dějišti olympijských her z roce 1992 se rozhodne o celkových vítězích Světového poháru. Finálový závod může hodně zamíchat celkovým pořadím, protože je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů. Mezi kajakáři mohou na celkový triumf útočit průběžně druhý Krejčí a třetí Přindiš.

Semifinále a finále kajakářek a kajakářů je na programu v pátek odpoledne. Před tím se uskuteční kvalifikace kanoistů a kanoistek.