Jedna měla olympiádu, druhá 100 tisíc. Tři minuty. Pak dvě Terezy o vše přišly

Bylo před finálovým závodem v kontaktním kayakcrossu. Tereza Kneblová se chystala na souboj se třemi dalšími soupeřkami. Tereza Fišerová se naopak po vyřazení ve čtvrtfinále už ocitla mimo hru. Stála u trati, držela se za ruku přítele, objala ho, pak si sedla dál od peřejí u velké videostěny.

Bylo to rázem o ní bez ní.

Osudy dvou Terez, které jsou kamarádkami i tréninkovými sparingpartnerkami, se totiž prazvláštně propojily. Případný olympijský start v kayakcrossu si už dříve v české kvalifikační sérii zajistila Fišerová. Jenže pařížské místo pro ni najednou musel vybojovat někdo jiný.

Jen tři nejúspěšnější země z pražské celosvětové olympijské kvalifikace ho měly získat. Žádná další možnost už nebude.

Ze čtyř finalistek, reprezentujících čtyři různé národní týmy, tudíž jedna měla být smutná.

„Terka (Fišerová) za mnou před startem finále přišla, trošku jsme vtipkovaly, snažila se mě naladit,“ popisovala Kneblová.

Pak se kvarteto vodních slalomářek vrhlo z rampy do trojských peřejí. A Kneblová se z počátečního čtvrtého místa probila na trati na vedoucí pozici.

Tribuny bouřily, Fišerová se sepjatýma rukama hleděla na videostěnu, Kneblová pádlovala do cíle a když jím jako první projela, vymrštila triumfálně pěst a předvedla omamný gejzír nadšení.

Stejně tak Fišerová. Ta křičela u trati radostí, šla z objetí do objetí, jásala. Rozhovor, Terezo? „Jasně, ale nejdřív poběžím do cíle poděkovat Terce, že mi vyjela olympiádu,“ povídala a zamířila za parťačkou.

Vtom pohlédla na světelnou tabuli a strnula.

„Oni jí dali fault,“ hlesla.

Fault, tedy chybu. U jména Kneblové se rozzářilo, že rozhodčí dodatečně označili její průjezd brankou číslo 6 za chybný. Odsunuli ji tak na čtvrté místo ve finále. První nepostupové na hry.

„Viděla jsem, že najednou jsem čtvrtá, a nechápala to,“ vyprávěla mladičká Kneblová později. „Při jízdě mě vůbec nenapadlo, že by ten průjezd mohl být špatný. Ale asi tedy sporný být musel. Je to můj zatím nejtěžší závod na skousnutí. Od totální euforie, že se mi podařilo vyhrát a zároveň vyjet místo pro Terku na olympiádu, až k zjištění, že je všechno jinak. Srazí vás to dolů. Bolí to strašně moc,“

Za cílem se na trávníku rozplakala.

Fišerová přišla k ní a ač sama hořce zklamaná, objala ji a utěšovala. „Tak si holt nekoupíš nové boty,“ snažila se kamarádku rozesmát a aspoň částečně uspěla.

Pravidla byla českým svazem nastavená dávno dopředu. Pokud pro Fišerovou vyjede v celosvětové kvalifikaci postup na hry jiná závodnice, bude olympioničkou nadále Fišerová, ale dotyčná závodnice obdrží speciální prémii 100 tisíc korun.

Kneblová byla majitelkou této prémie tři minuty. Tak dlouho trvalo, než ji z první příčky sesadili na čtvrtou.

Stejně tak byla Fišerová tři minuty olympioničkou.

O rozdílu mezi euforií a zmarem přitom rozhodoval průjezd, který byl přinejmenším sporný. V souboji se soupeřkou se Kneblová tlačila k brance číslo 6, na první pohled se zdálo, že ji objela, rozhodčí však dodatečně při studiu videozáznamů usoudili, že tak neučinila celým ramenem, jak přikazují pravidla.

„Bylo to o milimetrech a z mého pohledu i na videu neprokazatelné,“ tvrdil šéftrenér Jiří Prskavec starší. „Řekl jsem to rozhodčím, vyslechli mě, ale nic se nezměnilo.“

Často se při takových velmi sporných průjezdech rozhodčí přiklánějí na stranu závodníka. Tentokrát ne. V ten nejhorší možný moment. „I v Troji byla spousta podobně neprůkazných chyb, kdy nikoho nepotrestali,“ podotkl Prskavec.

„Viděla jsem, že to v šesté brance měla Terka natěsno,“ říkala Fišerová. „Ale když jí tu chybu nedali hned, nečekala jsem, že rozhodčí budou s prominutím takoví idioti, že ji dostane dodatečně, přestože předtím u jejího jména nesvítila ani hvězdička (označující sporný průjezd, který bude nutné prozkoumat na videu). Jde o olympiádu, nechali ji radovat se v cíli - a pak najednou nic nemáte. Je to fakt ošklivé.“

Pro samotnou Kneblovou, jinak špičkovou závodnici v kategorii C1, byl postup do finále kayakcrossu osobním úspěchem.

Vodní slalomářka Tereza Kneblová sice dokončila finálovou jízdu v Troji na prvním místě před Angele Hugovou z Francie (vpravo), ale kvůli chybnému projetí šesté branky ji rozhodčí zařadili na čtvrtou pozici.

„Není to moje disciplína, vážila jsem si proto každého kola, skrz které jsem prošla dál,“ svěřovala se. „Ale ten konec je hořkosladký. Zklamání je čerstvé. Je toho na mě moc. Už se těším, až vydechnu.“

Fišerová se dlouho snažila přebíjet hořkost v duši úsměvem.

„Je to celé smutné, ale asi to tak mělo být,“ pronesla.

Měla velmi komplikovanou přípravu, během níž bojovala především sama se sebou a vlastní psychikou. Už se vzdávala olympijské vidiny, když ve svých kdysi tak úspěšných kategoriích C1 a K1 na hry v domácí kvalifikaci nedosáhla. Ale pak se před ní objevila naděje jménem kayakcross.

Nesebere ji teď pražské odpoledne plné emocí chuť do dalšího závodění?

„Na to teď nechci odpovídat,“ řekla a už i jí se do očí draly slzy.