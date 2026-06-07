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Lezec Ondra na Štvanici medaili nezískal, v obtížnosti skončil na domácím SP pátý

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Aktualizujeme   20:19
Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském Světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadani z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.

Adam Ondra během finále obtížnosti v Praze. | foto: ČTK

Před Ondrou, který usiloval v seriálu o první stupně vítězů po třech letech, skončili také stříbrný Japonec Neo Suzuki, bronzový Rakušan Jakob Schubert a japonský vítěz pátečního boulderingu Sorato Anraku.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
Živě54:55
  • 2.70
  • 9.00
  • 1.65
Chorvatsko vs. SlovinskoFotbal - - 7. 6. 2026:Chorvatsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
7. 6. 20:45
  • 1.36
  • 4.72
  • 8.58
Řecko vs. ItálieFotbal - - 7. 6. 2026:Řecko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
7. 6. 21:00
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Maroko vs. NorskoFotbal - - 7. 6. 2026:Maroko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
7. 6. 21:00
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Ekvádor vs. GuatemalaFotbal - - 7. 6. 2026:Ekvádor vs. Guatemala //www.idnes.cz/sport
7. 6. 22:00
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Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 13:00
  • 1.91
  • -
  • 1.89
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