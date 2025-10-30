Světový pohár v rychlobruslení 2025/26: program, výsledky, kde sledovat

  10:59
Pouhých pět zastávek má v letošní sezoně Světový pohár v rychlobruslení. Odstartuje v listopadu v americkém Salt Lake City a skončí v lednu v německém Inzellu. České oči se budou jako vždy upínat k Martině Sáblíkové, chybět nebude ani Metoděj Jílek, který svými výkony nepřestává udivovat. V přehledném textu najdete rozpis závodů, kde je můžete sledovat i další informace.

Spokojená Martina Sáblíková po výkonu na tříkilometrové trati na světovém šampionátu v Calgary | foto: AP

Progam SP v rychlobruslení v sezoně 2025/26

ZastávkaDatumProgram disciplín (Divize A)
Salt Lake City (USA)14.–16. listopadu 20253000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; týmový závod na dlouhou trať Ž a M, 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M
Calgary (Kanada)21.–23. listopadu 20253000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; týmový závod na dlouhou trať Ž a M, 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, smíšená štafeta
Heerenveen (Nizozemsko)5.–7. prosince 20255000 m Ž, 1500 m M, 1000 m Ž; 10 000 m M, 1500 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, týmový sprint Ž a M
Hamar (Norsko)12.–14. prosince 2025500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; 1000 m Ž, 1000 m M, 3000 m Ž, 5000 m M; týmový závod na dlouhou trať Ž a M, 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, smíšená štafeta
Inzell (Německo)23.–25. ledna 2026500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; 1000 m Ž, 1000 m M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, týmový sprint Ž a M
  • Po poslední zastávce Světového poháru v Inzellu přijde vrchol sezony – únorové zimní olympijské hry v Itálii. Rychlobruslaře čekají závody v Miláně.
  • Na závěr sezony se budou rozdávat medaile ještě na březnovém mistrovství světa ve víceboji v nizozemském Heerenveenu.

Češi na startu SP v rychlobruslení

Do své poslední sezony SP vstoupí legenda tohoto sportu Martina Sáblíková, která především na tratích 3000 metrů a 5000 metrů září už dvacet let!

Poslední sezona v kariéře? Hrozně mě to mrzí, bojuju s tím, přiznává Sáblíková

Český fanoušek bude jistě zvědavý, jak bude pokračovat ohromující progres, který v posledních měsících ukazuje Metoděj Jílek. Na startu by měly být i Nikola Zdráhalová, Zuzana Kuršová a Veronika Antošová.

Kde sledovat závody SP v rychlobruslení

Přímé přenosy ze závodů Světového poháru v rychlobruslení najdete v programu stanice ČT Sport. Sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.

Jak se udělují body za umístění v závodech SP

UmístěníDivize A (Body)
1. místo60 bodů
2. místo54 bodů
3. místo48 bodů
4. místo43 bodů
5. místo40 bodů
6. místo38 bodů
7. místo36 bodů
8. místo34 bodů
9. místo32 bodů
10. místo31 bodů
11. místo30 bodů
12. místo29 bodů
13. místo28 bodů
14. místo27 bodů
15. místo26 bodů

Bodovaných je 40 míst, od deváté příčky se pokračuje sestupně po jednom bodu až do čtyřicáté, za kterou je jeden bod.

Výsledky loňské sezony SP v rychlobruslení

MužiPořadíJméno a státBodyŽenyPořadíJméno a státBody
500 m1.Jordan Stolz (USA)568500 m1.Erin Jacksonová (USA)524
2.Laurent Dubreuil (CAN)4762.Andzelika Wojciková (POL)480
3.Tatsuya Shinhama (JPN)4313.Yukino Yoshidová (JPN)461
1000 m1.Jordan Stolz (USA)3001000 m1.Miho Takagiová354
2.Jenning De Boo (NED)2762.Brittany Bowová (USA)256
3.Cooper McLeod (USA)2573.Mei Hanová231
23.Nikola Zdrahalová (CZE)113
1500 m1.Jordan Stolz (USA)3401500 m1.Miho Takagiová336
2.Peder Kongshaug (NOR)2912.Joy Beunová (NED)282
3.Sander Eitrem (NOR)2653.Mei Hanová224
17.Martina Sáblíková (CZE)153
20.Nikola Zdrahalová (CZE)120
Dlouhé tratě1.Sander Eitrem (NOR)330Dlouhé tratě1.Ragne Wiklundová (NOR)326
2.Davide Ghiotto (ITA)3112.Francesca Lollobrigidová (ITA)269
3.Beau Snellink (NED)2413.Joy Beunová (NED)264
6.Metoděj Jílek (CZE)2085.Martina Sáblíková (CZE)242
19.Nikola Zdrahalová (CZE)118
39.Zuzana Kuršová (CZE)32
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

