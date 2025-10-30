Progam SP v rychlobruslení v sezoně 2025/26
|Zastávka
|Datum
|Program disciplín (Divize A)
|Salt Lake City (USA)
|14.–16. listopadu 2025
|3000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; týmový závod na dlouhou trať Ž a M, 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M
|Calgary (Kanada)
|21.–23. listopadu 2025
|3000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; týmový závod na dlouhou trať Ž a M, 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, smíšená štafeta
|Heerenveen (Nizozemsko)
|5.–7. prosince 2025
|5000 m Ž, 1500 m M, 1000 m Ž; 10 000 m M, 1500 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, týmový sprint Ž a M
|Hamar (Norsko)
|12.–14. prosince 2025
|500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; 1000 m Ž, 1000 m M, 3000 m Ž, 5000 m M; týmový závod na dlouhou trať Ž a M, 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, smíšená štafeta
|Inzell (Německo)
|23.–25. ledna 2026
|500 m Ž, 500 m M, 1500 m Ž, 1500 m M; 1000 m Ž, 1000 m M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž, 500 m M, hromadný závod Ž a M, týmový sprint Ž a M
- Po poslední zastávce Světového poháru v Inzellu přijde vrchol sezony – únorové zimní olympijské hry v Itálii. Rychlobruslaře čekají závody v Miláně.
- Na závěr sezony se budou rozdávat medaile ještě na březnovém mistrovství světa ve víceboji v nizozemském Heerenveenu.
Češi na startu SP v rychlobruslení
Do své poslední sezony SP vstoupí legenda tohoto sportu Martina Sáblíková, která především na tratích 3000 metrů a 5000 metrů září už dvacet let!
|
Poslední sezona v kariéře? Hrozně mě to mrzí, bojuju s tím, přiznává Sáblíková
Český fanoušek bude jistě zvědavý, jak bude pokračovat ohromující progres, který v posledních měsících ukazuje Metoděj Jílek. Na startu by měly být i Nikola Zdráhalová, Zuzana Kuršová a Veronika Antošová.
Kde sledovat závody SP v rychlobruslení
Přímé přenosy ze závodů Světového poháru v rychlobruslení najdete v programu stanice ČT Sport. Sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.
Jak se udělují body za umístění v závodech SP
|Umístění
|Divize A (Body)
|1. místo
|60 bodů
|2. místo
|54 bodů
|3. místo
|48 bodů
|4. místo
|43 bodů
|5. místo
|40 bodů
|6. místo
|38 bodů
|7. místo
|36 bodů
|8. místo
|34 bodů
|9. místo
|32 bodů
|10. místo
|31 bodů
|11. místo
|30 bodů
|12. místo
|29 bodů
|13. místo
|28 bodů
|14. místo
|27 bodů
|15. místo
|26 bodů
Bodovaných je 40 míst, od deváté příčky se pokračuje sestupně po jednom bodu až do čtyřicáté, za kterou je jeden bod.
Výsledky loňské sezony SP v rychlobruslení
|Muži
|Pořadí
|Jméno a stát
|Body
|Ženy
|Pořadí
|Jméno a stát
|Body
|500 m
|1.
|Jordan Stolz (USA)
|568
|500 m
|1.
|Erin Jacksonová (USA)
|524
|2.
|Laurent Dubreuil (CAN)
|476
|2.
|Andzelika Wojciková (POL)
|480
|3.
|Tatsuya Shinhama (JPN)
|431
|3.
|Yukino Yoshidová (JPN)
|461
|1000 m
|1.
|Jordan Stolz (USA)
|300
|1000 m
|1.
|Miho Takagiová
|354
|2.
|Jenning De Boo (NED)
|276
|2.
|Brittany Bowová (USA)
|256
|3.
|Cooper McLeod (USA)
|257
|3.
|Mei Hanová
|231
|23.
|Nikola Zdrahalová (CZE)
|113
|1500 m
|1.
|Jordan Stolz (USA)
|340
|1500 m
|1.
|Miho Takagiová
|336
|2.
|Peder Kongshaug (NOR)
|291
|2.
|Joy Beunová (NED)
|282
|3.
|Sander Eitrem (NOR)
|265
|3.
|Mei Hanová
|224
|17.
|Martina Sáblíková (CZE)
|153
|20.
|Nikola Zdrahalová (CZE)
|120
|Dlouhé tratě
|1.
|Sander Eitrem (NOR)
|330
|Dlouhé tratě
|1.
|Ragne Wiklundová (NOR)
|326
|2.
|Davide Ghiotto (ITA)
|311
|2.
|Francesca Lollobrigidová (ITA)
|269
|3.
|Beau Snellink (NED)
|241
|3.
|Joy Beunová (NED)
|264
|6.
|Metoděj Jílek (CZE)
|208
|5.
|Martina Sáblíková (CZE)
|242
|19.
|Nikola Zdrahalová (CZE)
|118
|39.
|Zuzana Kuršová (CZE)
|32