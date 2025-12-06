Jílkova jízda snů! Český mladík suverénně vyhrál závod Světového poháru

Jílek tak nejen výrazně vylepšil osobní (i český) rekord 12:37,81, zároveň o tři sekundy posunul traťový rekord legendární dráhy v Heerenveenu a navrch poskočil na třetí místo historických tabulek na této trati!
Poprvé v životě vybojoval vítězství ve Světovém poháru.
To vše na prahu své teprve druhé pohárové sezony.
Potvrdil tím, že nejdelší mužská distance 10 000 metrů, kde už v minulé sezoně vybojoval bronz z mistrovství světa, je jeho parádní disciplínou.
A že na hrách v Milánu bude vedle Ester Ledecké největší medailovou nadějí české výpravy.
Jílek nastoupil k závodu divize A na 10 000 metrů v pátém ze šesti párů s velmi kvalitním soupeřem Timothy Lubineaudem z Francie, vítězem úvodního pohárového závodu této sezony na 5000 metrů v Salt Lake City, na němž navíc překonal i světový rekord na pětce.
Oba rozjeli závod rychleji než doposud suverénně vedoucí světový šampion Ghiotto. Francouz na prvních čtyřech kilometrech občas protínal fotobuňku mezičasu o nepatrný časový úsek dříve než jeho český sok, rozdíl mezi nimi nicméně zůstával minimální.
Jílek usilovně tlačil časy na kolo pod 30 sekund. V devátém kole sice zpomalil na 30,2, hned to následující však zvládl za 29,5, další dvě za 29,6 – a od té doby už ani jednou nezajel kolo nad 30.
V tom závěrečném se ve finiši ještě vyhecoval k času 29,5.
Lubineaud s ním ve druhé polovině závodu ztratil kontakt, přesto projel cílem v osobním rekordu 12:36,61, což mu zajistilo konečné třetí místo za Jílkem a Ghiottem.
Český mladík ještě musel čekat na definitivu vítězství do závěrečné rozjížďky, do které nastoupili Kanaďan Bloemen a domácí Huizinga, ale brzy bylo jasné, že Jílkův triumf ani jeden neohrozí. Posléze oba dojeli daleko za stupni vítězů.
České oslavy, jimž asistovala i Martina Sáblíková, mohly vypuknout naplno.
Jde pochopitelně o historicky první triumf jakéhokoliv českého muže – rychlobruslaře v individuálním závodě Světového poháru.
Hodnotu Jílkova osobního rekordu navíc navyšuje, že svého dosavadního nejlepšího času 12:37,81 dosáhl letos v lednu na vysokohorské dráze v Calgary. Tentokrát byl o více než sedm sekund rychlejší na nížinném oválu v Heerenveenu.
Podívejte se na závěr Jílkovy jízdy:
Ve Světovém poháru na dlouhých tratích se celkově posunul na druhé místo, o jediný bod za vedoucího Loubineauda.
Pro olympijské hry v Miláně má jistotu startu na 5000 i 10 000 metrů a velkou naději na postup i na trati 1500 metrů a v závodě s hromadným startem.
Zdráhalová opět v top 10
Na olympijské hry míří rovněž Nikola Zdráhalová. V sobotním závodě na 1500 metrů porazila ve finiši v čase 1:54,27 těsně čínskou soupeřku Mei Han a v celkovém pořadí závodu obsadila deváté místo. Na vítěznou Nizozemku Joy Beuneovou ztratila 1,17 sekundy.
V pořadí Světového poháru na 1500 metrů drží Zdráhalová osmé místo, které je jedno kolo před koncem olympijské kvalifikace bezpečně postupové pro Milán.
Světový pohár v rychlobruslení
Heerenveen:
Muži:
10 000 m: 1. Jílek (ČR) 12:29,63, 2. Ghiotto (It.) 12:33,37, 3. Loubineaud (Fr.) 12:36,61.
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Loubineaud 151, 2. Jílek 150, 3. Eitrem (Nor.) 145.