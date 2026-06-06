Osmnáctiletá Američanka Sandersová ovládla na SP v Praze bouldering

Třetí skončila Čang Jüe-tchung z Číny. Žádná česká reprezentantka se do sobotního programu nedostala, všechny vypadly ve středeční kvalifikaci.
Sandersová v boji o medaile zdolala tři ze čtyř boulderů. Trojku a čtyřku vylezla napoprvé. Ten první, který vyřešila jako jediná, na třetí pokus. K tomu na dvojce přidala zónu na šestý pokus a získala celkem 84,3 bodu.
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To jí vyneslo první letošní boulderingovou výhru ve Světovém poháru, celkově třetí. V Praze bude ve hře o medaili ještě v nedělním lezení na obtížnost. V této disciplíně vyhrála zatím jediný závod v aktuální sezoně SP v čínském městě Wu-ťiang.
Tři ze čtyř boulderů zdolala také McNeiceová, která byla po vystoupeních v kvalifikaci a semifinále největší favoritkou na vítězství. Spotřebovala ale celkem o dva pokusy více než vítězná Američanka, takže o dvě desetiny bodu prohrála.
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Dva topy a dvě zóny stačily na bronz Číňance Čang Jüe-tchung, která ve Světovém poháru získala medaili poprvé v kariéře.
Světový pohár ve sportovním lezení v Praze vyvrcholí v neděli semifinálovými a finálovými koly v obtížnosti obou kategorií. Mezi muži bude o postup do finále usilovat největší domácí hvězda Adam Ondra, mezi ženami se v semifinále představí Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
SP ve sportovním lezení v Praze
Ženy - bouldering
1. Sandersová (USA), 2. McNeiceová (Brit.), 3. Čang Jüe-tchung (Čína)