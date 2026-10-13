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Životní úspěch střelkyně Blažíčkové, na SP v Káhiře ji porazila jen mistryně světa

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  13:26

Střelkyně Veronika Blažíčková na olympijských hrách v Paříži. | foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na Světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře.

Třiadvacetiletá česká reprezentantka nestačila jen na úřadující mistryni světa a dvojku světového žebříčku v této disciplíně Norku Jeanette Hegg Duestadovou, která se až poslední ranou připravila o možnost překonat světový rekord.

Duestadová nastřílela 362,7 bodu. K rekordu Němky Nele Starkové z letošního května jí scházelo šest desetin bodu. Blažíčková za norskou střelkyní zaostala o 3,8 bodu.

Dosavadním nejlepším výsledkem členky Dukly Plzeň ve Světovém poháru bylo čtvrté místo, které obsadila loni v Limě.

Z kvalifikace postoupila Blažíčková do osmičlenného finále jako sedmá, pak se postupně propracovala až na druhou pozici. V napínavém závěru eliminační části uhájila stříbro o pouhou desetinu bodu před Dánkou Rikke Ibsenovou.

Blažíčková získala druhou medaili pro českou výpravu v Káhiře. Jiří Přívratský v pondělí ovládl střelbu ze vzduchové pušky.

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