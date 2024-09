Kneblová skončila celkově ve Světovém poháru v kajak krosu čtvrtá

Kneblová do Španělska přijela jako druhá žena průběžného pořadí SP, ale v semifinále se na dvě postupové příčky nedostala. V konečném součtu jí chyběly dva body na bronzovou příčku australské hvězdy Jessicy Foxové. Druhá byla krajanka Woodsové Mallory Franklinová.

Clarke, stříbrný kajakář z pařížské olympiády, vyhrál Světový pohár o jediný bod a završil britský double po triumfu Woodsové. „Jo skvělý závěr sezony, líp to dopadnout nemohlo. Bylo to vyrovnané, hodně těžké, ve finále to byl boj od začátku až do cíle,“ řekl Clarke v televizním rozhovoru. Těsně druhý celkově skončil Brazilec Pedro Golcalves.

Přindišovi se kajak kros nejvíce povedl v červnu Krakově, kde získal stříbro. Na dvojnásobně bodovaném finále v SP v Seu však neprošel ani do čtvrtfinále a obsadil 50. místo.