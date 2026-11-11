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SP v rychlobruslení Peking 2026: Jílek, program a kde sledovat

Kristýna Polášková
  14:07
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Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji. | foto: Reuters

Světový pohár v rychlobruslení na dlouhé dráze zahájí sezonu 2026/27 od 13. do 15. listopadu v Pekingu. Na olympijském oválu se představí také čeští reprezentanti. Kde sledovat závody živě, jaký je program úvodního podniku a co přinese nová sezona?
SP v rychlobruslení Peking 2026/2027Základní informace
Datum konání:13. – 15. listopadu 2026
Místo:Peking, Čína (National Speed Skating Oval)
Čeští reprezentanti:Metoděj Jílek, Kateřina Kainová, Lucie Korvasová
Kde sledovat (TV a stream):ČT sport, ČT sport Plus
Další zastávka SP:Obihiro, Japonsko (20. – 22. listopadu 2026)

Kde sledovat rychlobruslení živě: TV přenos

Úvodní podnik Světového poháru v rychlobruslení v Pekingu mohou čeští fanoušci sledovat živě na stanici ČT sport a internetové platformě ČT sport Plus.

Přímé přenosy jsou od pátku 13. do neděle 15. listopadu naplánovány vždy od 10:00 SEČ. V sobotu a neděli nabídne ČT sport Plus kompletní přenos, zatímco televizní stanice ČT sport se k závodům připojí později. Sledovat je lze také online prostřednictvím webu České televize.

DenZačátekKanálDisciplínyVýsledky
Pátek 13. 11.10:00ČT sport3000 m ženy, 5000 m muži, 1000 m ženy a muži
Sobota 14. 11.10:00ČT sport Plus500 m a 1500 m ženy a muži
Neděle 15. 11.10:00ČT sport PlusStíhací závody družstev, 500 m ženy a muži, závody s hromadným startem

Česká účast v čele s olympijským vítězem Metodějem Jílkem

Na úvodním podniku Světového poháru v Pekingu se představí tři čeští rychlobruslaři. Největší pozornost bude patřit dvacetiletému Metoději Jílkovi, který po olympijském triumfu na 10 000 metrů vstupuje do nové sezony jako jedna z nejvýraznějších osobností dlouhých tratí.

Jílek bude závodit v elitní divizi A, zatímco Kateřina Kainová a Lucie Korvasová zahájí své individuální starty v divizi B.

  • Metoděj Jílek: 1500 m, 5000 m, závod s hromadným startem
  • Kateřina Kainová: 1000 m, 1500 m, 3000 m, závod s hromadným startem, stíhací závod družstev
  • Lucie Korvasová: 1500 m, 3000 m, závod s hromadným startem, stíhací závod družstev

Zajímavosti a novinky SP v rychlobruslení 2026/27

Nová sezona Světového poháru přinese výraznou změnu závodu s hromadným startem. Ten si v Pekingu odbude mezinárodní seniorskou premiéru ve vyřazovacím formátu inspirovaném dráhovou cyklistikou. Během šestnáctikolového závodu budou postupně vyřazováni závodníci ze zadních pozic, až zůstane šestice rychlobruslařů, která si to rozdá o vítězství v závěrečném sprintu.

Významnou novinkou je také zařazení týmového sprintu do programu zimních olympijských her 2030 ve Francouzských Alpách. Disciplína, v níž tříčlenné týmy absolvují tři kola, se tak poprvé představí pod pěti kruhy.

Jednou z největších hvězd nové sezony bude Američan Jordan Stolz, dvojnásobný olympijský vítěz z Milána a Cortiny d’Ampezzo 2026. Na tratích 1000 a 1500 metrů patří k hlavním favoritům, mezi jeho nejvýraznější soupeře se řadí Nizozemci Kjeld Nuis a Joep Wennemars či domácí Ning Zhongyan.

V ženských sprintech bude poutat pozornost nizozemská olympijská šampionka Femke Koková. Na středních a dlouhých tratích se očekávají souboje s výrazným nizozemským zastoupením, zatímco mezi největší norské naděje patří Ragne Wiklundová a Sander Eitrem.

Konečné pořadí Světového poháru 2025/26

Jednou z nejvýraznějších postav uplynulé sezony byl Metoděj Jílek, který ovládl celkové hodnocení dlouhých tratí. S 264 body předčil o jedenáct bodů Nora Sandera Eitrema a Francouze Timothyho Loubineaua. V závodech s hromadným startem navíc obsadil celkové čtvrté místo a závěrečný podnik v Inzellu dokonce vyhrál.

Mezi dalšími hvězdami sezony vynikl Američan Jordan Stolz, který triumfoval ve všech třech nejkratších mužských disciplínách. V ženských kategoriích se prosadily především Nizozemka Femke Koková a norská vytrvalkyně Ragne Wiklundová.

DisciplínaVítěz (Muži)Vítězka (Ženy)
500 mJordan Stolz (USA)Femke Koková (Niz.)
1000 mJordan Stolz (USA)Femke Koková (Niz.)
1500 mJordan Stolz (USA)Miho Takagiová (Jap.)
Dlouhé tratěMetoděj Jílek (ČR)Ragne Wiklundová (Nor.)
Hromadný startJorrit Bergsma (Niz.)Mia Manganellová (USA)
Týmový sprintUSANizozemsko
Stíhací závod družstevUSAKanada

Historie SP v rychlobruslení

Světový pohár v rychlobruslení se pořádá od roku 1985 a v jeho historii patří k nejúspěšnějším zemím Nizozemsko. Jen v sezoně 2025/26 získali nizozemští reprezentanti 66 medailí, z toho 29 zlatých.

Historické pořadí individuálních vítězství mezi ženami vede Němka Gunda Niemann-Stirnemannová s 98 triumfy. Následují Američanka Bonnie Blairová (69) a Němka Jenny Wolfová (61). Martina Sáblíková uzavřela kariéru na pátém místě ženského žebříčku s 52 vítězstvími, z nichž 35 vybojovala na trati 3000 metrů.

Mezi muži drží rekord Kanaďan Jeremy Wotherspoon se 67 prvenstvími před Američanem Shanim Davisem (58). Jejich výkony však může v dalších letech ohrozit Jordan Stolz. Americký rychlobruslař vstupuje do sezony 2026/27 se 47 individuálními vítězstvími, která nasbíral především na tratích 500, 1000 a 1500 metrů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.15
  • 3.20
  • 3.20
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 1.06
  • 14.00
  • 22.80
Německo vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:Německo vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 2.79
  • 3.62
  • 2.26
Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.70
  • 7.66
  • 2.59
Sokolov vs. TáborHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 3.08
  • 4.20
  • 1.95
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.37
  • -
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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