|SP v rychlobruslení Peking 2026/2027
|Základní informace
|Datum konání:
|13. – 15. listopadu 2026
|Místo:
|Peking, Čína (National Speed Skating Oval)
|Čeští reprezentanti:
|Metoděj Jílek, Kateřina Kainová, Lucie Korvasová
|Kde sledovat (TV a stream):
|ČT sport, ČT sport Plus
|Další zastávka SP:
|Obihiro, Japonsko (20. – 22. listopadu 2026)
Kde sledovat rychlobruslení živě: TV přenos
Úvodní podnik Světového poháru v rychlobruslení v Pekingu mohou čeští fanoušci sledovat živě na stanici ČT sport a internetové platformě ČT sport Plus.
Přímé přenosy jsou od pátku 13. do neděle 15. listopadu naplánovány vždy od 10:00 SEČ. V sobotu a neděli nabídne ČT sport Plus kompletní přenos, zatímco televizní stanice ČT sport se k závodům připojí později. Sledovat je lze také online prostřednictvím webu České televize.
|Den
|Začátek
|Kanál
|Disciplíny
|Výsledky
|Pátek 13. 11.
|10:00
|ČT sport
|3000 m ženy, 5000 m muži, 1000 m ženy a muži
|Sobota 14. 11.
|10:00
|ČT sport Plus
|500 m a 1500 m ženy a muži
|Neděle 15. 11.
|10:00
|ČT sport Plus
|Stíhací závody družstev, 500 m ženy a muži, závody s hromadným startem
Česká účast v čele s olympijským vítězem Metodějem Jílkem
Na úvodním podniku Světového poháru v Pekingu se představí tři čeští rychlobruslaři. Největší pozornost bude patřit dvacetiletému Metoději Jílkovi, který po olympijském triumfu na 10 000 metrů vstupuje do nové sezony jako jedna z nejvýraznějších osobností dlouhých tratí.
Jílek bude závodit v elitní divizi A, zatímco Kateřina Kainová a Lucie Korvasová zahájí své individuální starty v divizi B.
- Metoděj Jílek: 1500 m, 5000 m, závod s hromadným startem
- Kateřina Kainová: 1000 m, 1500 m, 3000 m, závod s hromadným startem, stíhací závod družstev
- Lucie Korvasová: 1500 m, 3000 m, závod s hromadným startem, stíhací závod družstev
Zajímavosti a novinky SP v rychlobruslení 2026/27
Nová sezona Světového poháru přinese výraznou změnu závodu s hromadným startem. Ten si v Pekingu odbude mezinárodní seniorskou premiéru ve vyřazovacím formátu inspirovaném dráhovou cyklistikou. Během šestnáctikolového závodu budou postupně vyřazováni závodníci ze zadních pozic, až zůstane šestice rychlobruslařů, která si to rozdá o vítězství v závěrečném sprintu.
Významnou novinkou je také zařazení týmového sprintu do programu zimních olympijských her 2030 ve Francouzských Alpách. Disciplína, v níž tříčlenné týmy absolvují tři kola, se tak poprvé představí pod pěti kruhy.
Jednou z největších hvězd nové sezony bude Američan Jordan Stolz, dvojnásobný olympijský vítěz z Milána a Cortiny d’Ampezzo 2026. Na tratích 1000 a 1500 metrů patří k hlavním favoritům, mezi jeho nejvýraznější soupeře se řadí Nizozemci Kjeld Nuis a Joep Wennemars či domácí Ning Zhongyan.
V ženských sprintech bude poutat pozornost nizozemská olympijská šampionka Femke Koková. Na středních a dlouhých tratích se očekávají souboje s výrazným nizozemským zastoupením, zatímco mezi největší norské naděje patří Ragne Wiklundová a Sander Eitrem.
Konečné pořadí Světového poháru 2025/26
Jednou z nejvýraznějších postav uplynulé sezony byl Metoděj Jílek, který ovládl celkové hodnocení dlouhých tratí. S 264 body předčil o jedenáct bodů Nora Sandera Eitrema a Francouze Timothyho Loubineaua. V závodech s hromadným startem navíc obsadil celkové čtvrté místo a závěrečný podnik v Inzellu dokonce vyhrál.
Mezi dalšími hvězdami sezony vynikl Američan Jordan Stolz, který triumfoval ve všech třech nejkratších mužských disciplínách. V ženských kategoriích se prosadily především Nizozemka Femke Koková a norská vytrvalkyně Ragne Wiklundová.
|Disciplína
|Vítěz (Muži)
|Vítězka (Ženy)
|500 m
|Jordan Stolz (USA)
|Femke Koková (Niz.)
|1000 m
|Jordan Stolz (USA)
|Femke Koková (Niz.)
|1500 m
|Jordan Stolz (USA)
|Miho Takagiová (Jap.)
|Dlouhé tratě
|Metoděj Jílek (ČR)
|Ragne Wiklundová (Nor.)
|Hromadný start
|Jorrit Bergsma (Niz.)
|Mia Manganellová (USA)
|Týmový sprint
|USA
|Nizozemsko
|Stíhací závod družstev
|USA
|Kanada
Historie SP v rychlobruslení
Světový pohár v rychlobruslení se pořádá od roku 1985 a v jeho historii patří k nejúspěšnějším zemím Nizozemsko. Jen v sezoně 2025/26 získali nizozemští reprezentanti 66 medailí, z toho 29 zlatých.
Historické pořadí individuálních vítězství mezi ženami vede Němka Gunda Niemann-Stirnemannová s 98 triumfy. Následují Američanka Bonnie Blairová (69) a Němka Jenny Wolfová (61). Martina Sáblíková uzavřela kariéru na pátém místě ženského žebříčku s 52 vítězstvími, z nichž 35 vybojovala na trati 3000 metrů.
Mezi muži drží rekord Kanaďan Jeremy Wotherspoon se 67 prvenstvími před Američanem Shanim Davisem (58). Jejich výkony však může v dalších letech ohrozit Jordan Stolz. Americký rychlobruslař vstupuje do sezony 2026/27 se 47 individuálními vítězstvími, která nasbíral především na tratích 500, 1000 a 1500 metrů.