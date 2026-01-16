„Máme radost, zajeli jsme, co jsme natrénovali,“ usmívala se Natálie.
V říjnu potěšili čtvrtým místem na japonské NHK Trophy, závodě Grand Prix. Jenže potom se jim nepovedlo druhé vystoupení v rámci tohoto prestižního seriálu na prakticky domácím ledu v Helsinkách, kde trénují. Tam je nejprve vyvedli z rovnováhy organizátoři, když jim na rytmický tanec pustili špatnou hudbu. Ve volném tanci po výrazné chybě v krokové pasáži sestoupili na konečnou devátou příčku.
Na mistrovství republiky poté v prosinci podlehli mladšímu páru sourozenců Mrázkových.
Navíc čtyřiadvacetiletá Natálie Taschlerová sdílela v listopadu na sociálních sítích velmi silné video, v němž prozradila, že od roku 2019 bojuje s poruchou příjmu potravy a jak obtížně snášela některé komentáře ohledně její váhy.
Emotivní video Natálie Taschlerové:
Jít do předolympijského finiše s čistou hlavou, byl stěžejní úkol pro jejich trenéry i psychologa, s nímž spolupracují.
„Po republice jsme hodně dělali na našem mentálním nastavení - nedržet se zpátky a jet, co umíme, když jsme volní, když tam není tlak a stres. A dnes jsme to zvládli,“ radovala se u sheffieldského ledu Natálie.
Jak předtím pracovali na mentálním rozpoložení?
„Při terapiích s trenéry i psychologem,“ vysvětlovala. „Tak, abychom vymazali naše staré nastavení a abychom si závody zase užívali, což se v minulosti ne vždy dělo.“
„Někdy jsou ty naše psychologické seance hodně náročné a emocionální,“ doplňoval Filip. „Za poslední dobu jsme nasbírali hodně traumat, které je potřeba poléčit a jít dál Je to proces. Potom bychom se měli cítit líp nejen při bruslení, ale i v životě.“
První poločas soutěže jim do sobotního vyvrcholení šampionátu přisoudil devátou příčku. Jistě, bývali zvyklí i na lepší, jejich maximem z evropského mistrovství je šestá pozice z Espoo 2023. Loni naopak po chybách v rytmickém tanci skončili desátí.
Ale pokud se jich zeptáte, nakolik je v Sheffieldu zajímá konečné umístění, Natálie odpoví: „Nezajímá.“
Vzápětí vysvětluje: „Nám teď fakt záleží především na tom jít každý den s chutí na led a být zdraví. Jsem šťastná, že mi tělo dovoluje tady být a dál bruslit na největších soutěžích. To je víc než top 10.“
Filip si v tu chvíli sám řekne o slovo, protože má na srdci cosi hluboce lidského, co jej nesmírně zasáhlo: „Před týdnem jsme ztratili holčinu z naší bruslařské rodiny, která s námi jezdila v žákovských kategoriích. Teď bohužel na anorexii zemřela. Takže ne každý tím zvládne projít jako moje ségra.“
Snad i touha překonávat nástrahy, které jim život klade do cesty, je v Sheffieldu hnala.
Diváky na tribunách, zaplněných zatím nejvíce na šampionátu a natěšených na domácí favority Fearovou a Gibsona, dokázal energický tanec českých sourozenců patřičně rozproudit.
Však je také Filip při choreografické krokovce sám burcoval. „Napojení s diváky bylo super. To byl náš hlavní cíl sdílet s nimi naši energii.“
Natálie přitakala: „Bylo to i o tom být zase v naší mysli volní, nedržet se zpátky. Ať si kdo chce co chce myslí, hlavně ať my jsme spokojení.“
Což mohli po jízdě říci i při pohledu na bodový zisk.
„Takové body na velkém mezinárodním závodě jsou dobré,“ hodnotil Filip. „A jsou i dalším odrazovým můstkem, ze kterého se odpíchneme k olympiádě.“
Bodové rozdíly okolo nich jsou malé, páry na 6. až 10. místě jsou namačkány v rozmezí tří bodů. Větší posun vzhůru - ale i pokles dolů - jsou stále reálné.
Aby pořadím šampionátu stoupali, potřebují zvládnout na jedničku volný tanec.
„Ještě nás čeká zítřek, tak hlavy dolů a pracujeme dál,“ vyhlásila Natálie.
„Ať zajedeme super Matrix,“ dodal bratr s odkazem na slavný film, jehož tématiku si při volbě hudby pro olympijskou sezonu vybrali.
„Prostě se zase nedržet zpátky,“ dodala sestra. „Máme navíc v programu i pár malých změn, na kterých jsme pracovali.“
Snad po jejich předvedení budou podobně pozitivní naladění jako v pátečním odpoledni.