Taschler o boji s traumaty: Ztratili jsme holčinu, která zemřela na anorexii

Tomáš Macek
  20:01
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Takhle si to přáli. Takový povedený výkon potřebovali. Natálie a Filip Taschlerovi získali za rytmický tanec na evropském šampionátu v Sheffieldu od rozhodčích 77,33 bodu a zaostali jen o titěrné dvě setiny bodu za svým sezonním maximem. Což je zpráva, kterou po předchozích velmi komplikovaných měsících, kdy kolem z nich zdaleka nebylo všechno v pořádku, moc potřebovali.
Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v Sheffieldu | foto: Mike EgertonAP

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...
Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...
Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...
Závěrečná póza z volného tance sourozenců Taschlerových
36 fotografií

„Máme radost, zajeli jsme, co jsme natrénovali,“ usmívala se Natálie.

V říjnu potěšili čtvrtým místem na japonské NHK Trophy, závodě Grand Prix. Jenže potom se jim nepovedlo druhé vystoupení v rámci tohoto prestižního seriálu na prakticky domácím ledu v Helsinkách, kde trénují. Tam je nejprve vyvedli z rovnováhy organizátoři, když jim na rytmický tanec pustili špatnou hudbu. Ve volném tanci po výrazné chybě v krokové pasáži sestoupili na konečnou devátou příčku.

Na mistrovství republiky poté v prosinci podlehli mladšímu páru sourozenců Mrázkových.

Navíc čtyřiadvacetiletá Natálie Taschlerová sdílela v listopadu na sociálních sítích velmi silné video, v němž prozradila, že od roku 2019 bojuje s poruchou příjmu potravy a jak obtížně snášela některé komentáře ohledně její váhy.

Emotivní video Natálie Taschlerové:

Jít do předolympijského finiše s čistou hlavou, byl stěžejní úkol pro jejich trenéry i psychologa, s nímž spolupracují.

„Po republice jsme hodně dělali na našem mentálním nastavení - nedržet se zpátky a jet, co umíme, když jsme volní, když tam není tlak a stres. A dnes jsme to zvládli,“ radovala se u sheffieldského ledu Natálie.

Jak předtím pracovali na mentálním rozpoložení?

„Při terapiích s trenéry i psychologem,“ vysvětlovala. „Tak, abychom vymazali naše staré nastavení a abychom si závody zase užívali, což se v minulosti ne vždy dělo.“

„Někdy jsou ty naše psychologické seance hodně náročné a emocionální,“ doplňoval Filip. „Za poslední dobu jsme nasbírali hodně traumat, které je potřeba poléčit a jít dál Je to proces. Potom bychom se měli cítit líp nejen při bruslení, ale i v životě.“

První poločas soutěže jim do sobotního vyvrcholení šampionátu přisoudil devátou příčku. Jistě, bývali zvyklí i na lepší, jejich maximem z evropského mistrovství je šestá pozice z Espoo 2023. Loni naopak po chybách v rytmickém tanci skončili desátí.

Ale pokud se jich zeptáte, nakolik je v Sheffieldu zajímá konečné umístění, Natálie odpoví: „Nezajímá.“

Vzápětí vysvětluje: „Nám teď fakt záleží především na tom jít každý den s chutí na led a být zdraví. Jsem šťastná, že mi tělo dovoluje tady být a dál bruslit na největších soutěžích. To je víc než top 10.“

Filip si v tu chvíli sám řekne o slovo, protože má na srdci cosi hluboce lidského, co jej nesmírně zasáhlo: „Před týdnem jsme ztratili holčinu z naší bruslařské rodiny, která s námi jezdila v žákovských kategoriích. Teď bohužel na anorexii zemřela. Takže ne každý tím zvládne projít jako moje ségra.“

Snad i touha překonávat nástrahy, které jim život klade do cesty, je v Sheffieldu hnala.

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v Sheffieldu

Diváky na tribunách, zaplněných zatím nejvíce na šampionátu a natěšených na domácí favority Fearovou a Gibsona, dokázal energický tanec českých sourozenců patřičně rozproudit.

Však je také Filip při choreografické krokovce sám burcoval. „Napojení s diváky bylo super. To byl náš hlavní cíl sdílet s nimi naši energii.“

Natálie přitakala: „Bylo to i o tom být zase v naší mysli volní, nedržet se zpátky. Ať si kdo chce co chce myslí, hlavně ať my jsme spokojení.“

Což mohli po jízdě říci i při pohledu na bodový zisk.

„Takové body na velkém mezinárodním závodě jsou dobré,“ hodnotil Filip. „A jsou i dalším odrazovým můstkem, ze kterého se odpíchneme k olympiádě.“

Bodové rozdíly okolo nich jsou malé, páry na 6. až 10. místě jsou namačkány v rozmezí tří bodů. Větší posun vzhůru - ale i pokles dolů - jsou stále reálné.

Aby pořadím šampionátu stoupali, potřebují zvládnout na jedničku volný tanec.

„Ještě nás čeká zítřek, tak hlavy dolů a pracujeme dál,“ vyhlásila Natálie.

„Ať zajedeme super Matrix,“ dodal bratr s odkazem na slavný film, jehož tématiku si při volbě hudby pro olympijskou sezonu vybrali.

„Prostě se zase nedržet zpátky,“ dodala sestra. „Máme navíc v programu i pár malých změn, na kterých jsme pracovali.“

Snad po jejich předvedení budou podobně pozitivní naladění jako v pátečním odpoledni.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Takhle si to přáli. Takový povedený výkon potřebovali. Natálie a Filip Taschlerovi získali za rytmický tanec na evropském šampionátu v Sheffieldu od rozhodčích 77,33 bodu a zaostali jen o titěrné dvě

