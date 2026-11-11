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Náraz do dveří a trable s kostýmy. Složitá cesta Mrázkových na Grand Prix

Tomáš Macek
  14:50
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Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková při volných tancích. (11. února 2026)
Krasobruslařské páry - Daniel a Kateřina Mrázkovi, Filip a Natálie Taschlerovi...
Sourozenci Mrázkovi na závěrečné exhibici MS v Praze.
Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.
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Po velmi těsném čtvrtém místě Natálie a Filipa Taschlerových na Grand Prix Číny vstupuje do prestižního seriálu krasobruslařů i druhý český sourozenecký pár. Tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi se od pátku představí na Americké brusli v Everettu.

Stane se tak dva týdny poté, co měli na scéně Grand Prix bruslit při Kanadské brusli letos poprvé.

Jenže to by Kateřina Mrázková nesměla narazila do dveří…

„A zlomit si při tom prst na noze,“ vysvětluje. „Proto jsem nemohla moc trénovat. Byla to nepříjemná situace. Dlouho jsme nechtěli říct, že Kanadu nepojedeme, ale nakonec jsme ji vypustili, abych měla část zregenerovat a aby byl prst v pořádku do druhé části sezony. Myslím, že šlo o dobré rozhodnutí.“

Teď hlásí: „Už jsem v lepší kondici.“

Budou tak moci i na kolbišti Grand Prix předvést své nové programy, které připravovali nejen s koučem Matteem Zanim, ale i s legendárním Britem Christopherem Deanem, olympijským vítězem ze Sarajeva 1984.

V rytmickém tanci, pro nějž je letos předepsaný zlatý valčík, předvádějí ledovou eleganci na hudbu z baletu Don Quijot.

Zato ve volném tanci, odehrávajícím se místy v až závratném tempu, znázorňují pravěké lovce, šamany či zvířata. Jako by chtěli připomenout i nezapomenutelnou (a tehdy tolik kontroverzní) Džungli sourozenců Duchesnayových, mistrů světa z roku 1991.

„O konceptu pro novou volnou jsme začali přemýšlet už po mistrovství světa v Praze,“ vysvětluje Mrázek. „Dlouho jsme si tím nápadem nebyli jistí, protože se nám nedařilo dát všechno dohromady tak, aby z toho byly ucelené čtyři minuty. Ale všichni v našem týmu jsme chtěli ten koncept zkusit, proto jsme se o to pořád snažili.“

K Deanově přispění k výslednému „produktu“ Mrázková dodává: „On už ta současná pravidla moc neřeší, takže to postavil spíš exhibičně se spoustou spojovacích prvků a my si potom tu choreografii poněkud přetvořili, vzali si něco od něj a udělali z toho závodní program.“

Námět pro rytmický tanec řešili delší dobu. Vybírali a vybírali.

„Pořád jsme úplně nevěděli co použít a zkoušeli jsme různé styly,“ vypráví Mrázková. „Až po dlouhém zvažování jsme se rozhodli zkusit balet Don Quijote. A teď se nám to líbí.“

Bratr doplňuje, že předepsaný valčík brali jako výzvu. Lépe se přece jen cítí v jiných rytmech. „Ve valčíku jsou věci, které nám vyhovují, ale i jiné, které nám moc dobře nejdou. Jde o těžký tanec, pořád v něm vidíme spoustu nedostatků a prostor na zlepšení. Ale i tak jsem za takový povinný tanec rád.“

Vstup do sezony se jim na závodech nižší kategorie Challenger vydařil, italskou Lombardia Trophy ovládli před francouzskými tanečníky Loparevovou, Brissaudem, stříbrným duem z minulého evropského šampionátu. Na Nebelhorn Trophy v Oberstdorfu byli pro změnu nejlepší ve volném tanci. V něm porazili i Američany Carreirovou, Ponomarenka, osmé z posledního mistrovství světa, přičemž celkově skončili čtvrtí jen kvůli pádu v rytmickém tanci.

„Z našich zkušeností však už víme, že závody Grand Prix jsou potom úplně jiné než challengery. A mistrovství Evropy pak může být zase úplně jiné než Grand Prix,“ říká Mrázek.

Evropský šampionát přivítá v lednu švýcarské Lausanne, světový v březnu finské Tampere.

Na tom předchozím, pražském, Mrázkovi klepali na dveře první světové desítky, dechberoucí Malagueňou ve volném tanci rozbouřili O2 Arenu a v konečném pořadí se našli na 11. místě.

Kde se rozhodně zastavit nemíní.

Mrázek ujišťuje, že top 10 je jednoznačným cílem.

„Ale když o tom budeme jen mluvit, tak nám to nepomůže. Musíme se hlavně soustředit na to, co pořád děláme špatně, a zlepšovat se,“ říká a zasměje se: „Já bych nechtěl jen top 10, já bych chtěl klidně i medaili nebo první místo.“

V americkém Everettu se utkají například opět s Loparevovou a Brissaudem, ale také s bronzovým párem z mistrovství světa v Praze, domácím duem Zingasová, Kolesnik. Představí se zde i juniorští mistři světa z roku 2024, další americký pár Nesetová, Markelov.

Výsledkové ambice Čechů?

„Jedeme zajet to, co jsme teď natrénovali,“ odpovídá neurčitě třiadvacetiletý Mrázek.

O tři roky mladší sestra doplňuje: „Předvedeme, co umíme – a uvidí se. My můžeme ovlivnit jen náš výkon. Co bude potom, jaké nám rozhodčí dají známky a jak se umístíme, už není úplně v naší moci. Takže nemá cenu se tím stresovat.“

Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková při volném tanci na hrách v Miláně. (11. února 2026)

Co se týče jejich schopností, je přesvědčena: „Celkově jsme se oproti minulé sezoně zlepšili. Pracovali jsme na bruslařských dovednostech, na zvedačkách, na tom, abychom měli víc párové cítění, které nám dělá trošku větší problémy než některé jiné záležitosti. Nejde úplně zlepšit jen jednu jedinou věci, protože všechny jsou propojené.“

Včetně kostýmů.

Při challengerech v úvodu sezony se ukázalo, že i na nich musí zásadně zapracovat. Nejen proto, že zaškobrtnutí o dlouhou sukni, které se Mrázkové přihodilo v Oberstdorfu, je pro ni už tak trochu příznačné.

Prostě kostýmy jsou speciálně v tancích na ledě důležité – a je s nimi často potíž.

„Řešili jsme je letos víc, než bych si přála,“ uleví si Mrázková a hned se rozpovídá o sérii patálií na téma šaty.

„U původních závodních kostýmů na tuhle sezonu byly problémy s velikostmi a střihem. Prostě mi neseděly. Na kraťas jsme nakonec zkracovali sukni. A šaty na volnou budou úplně nové, vyzvedáváme je až teď před závodem.“

V těch předchozích se cítila hrozně, vůbec jí nesedly a nedokázala si představit, že by v nich měla odjet závod. „Nešlo je ani nějak zvětšit nebo zmenšit. Nejrozumnější řešení bylo udělat šaty celé znova.“

V Everettu si tak její kostým odbude závodní premiéru.

Oba věří, že úspěšnou.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.15
  • 3.20
  • 3.20
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 1.06
  • 14.00
  • 22.80
Německo vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:Německo vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 2.79
  • 3.62
  • 2.26
Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.70
  • 7.66
  • 2.59
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11. 11. 17:00
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  • 4.20
  • 1.95
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.37
  • -
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