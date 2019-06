Hod na rychlost vyhráli baseballisté, Jícha překonal 120 km/h

Jíchu podporovaly v hledišti mladé házenkářky Sokola Vršovice, zatímco baseballisté měli na své straně hlasivky nadějí pražského Tempa. Každý házel pětkrát a k radosti baseballových capartů vyhrál právě hráč Tempa Minařík, kterému radar naměřil 146 km/h.

I bývalý hráč Kielu a Barcelony Jícha ukázal, že má v ruce pořádnou ránu. Házenkářským míčem házel v dobách největší slávy rychlostí 135 km/h. Na baseballovém kopci začal na 118 km/h a posledním pokusem se zlepšil na 122 km/h.

„Překvapilo mě, jak je míček relativně lehký oproti házenkářskému. Já jsem raději házel těžším. Proto musím říct, že tahle zkouška byla skvělá. Se svým výkonem jsem stoprocentně spokojený, protože jsem naplno neházel tři roky,“ řekl sedmatřicetiletý Jícha a ocenil své konkurenty. „Bylo úžasné vidět kluky, jak dokážou z takového ladného pohybu hodit skoro sto padesát kilometrů v hodině. Díky tomu si dokážu uvědomit, jak je těžké na pálce balonek vůbec trefit.“

Jícha baseballisty vyhecoval, aby také zkusili po klasickém naběhnutí spojky hodit baseballový míč házenkářským stylem. I v tomto klání prohrál, ale menším rozdílem. Nejrychleji mrštil míč rychlostí 113 km/h a Minařík měl 126 km/h. „Bylo by zajímavé vidět, jestli by kluci hodili sto čtyřicet i velkým míčem,“ uvedl Jícha.

Baseballisty letos čeká mistrovství Evropy, z kterého by měli postoupit do zářijové olympijské kvalifikace. „Moc klukům přeju, aby tuhle výzvu Tokio 2020 zvládli. Byl by to obrovský úspěch nejen pro baseball, ale pro celý český sport, kdyby se týmový sport dokázal kvalifikovat na olympiádu. Proto jim držím obrovsky palce.“