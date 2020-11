Badmintonistka Hořínková i bez tréninku bojovala na ME o medaili

Členka libereckého klubu TJ Slovan Vesec bojovala ve čtyřhře spolu s Kateřinou Mikelovou z pražského Radotína dokonce o medaili, ale nakonec český pár ve čtvrtfinále padl a v silné konkurenci obsadil 5. - 8. místo. Postup do semifinále by vynesl jistý evropský bronz a jako nadstavbu ještě možný boj o zlato či stříbro.



„Ze začátku mě to hodně mrzelo, protože medaile opravdu nebyla daleko, ale s odstupem času beru to páté místo na mistrovství Evropy jako ohromný úspěch v kariéře,“ tvrdí 17letá Soňa Hořínková, která je letos v juniorské kategorii teprve první rokem.

Bohužel do klidného ladění formy na vrchol sezony měla v klíčové části přípravy hodně daleko, protože v půlce října se haly kvůli covidu uzavřely a zůstala tak bez badmintonového tréninku. „Hrát se nedalo, takže jsem se jen udržovala v kondici venku. To bylo opravdu veliké minus, protože soupeřky z jiných zemí se mohly připravovat normálně. My jsme se badmintonu mohly věnovat až ve Finsku po negativních testech na covid,“ litovala studentka 3. ročníku střední soukromé obchodní školy.

Do nominace na ME se navíc nedostala její obvyklá parťačka v deblu Valentová, takže se musela narychlo sehrávat s Mikelovou. „Byl to určitě další hendikep, protože souhra v badmintonu je strašně důležitá, ale my jsme vlastně neměly absolutně žádnou šanci na kvalitní sehrání. Hrály jsme to jakoby spíš naslepo,“ popsala Hořínková.

Proto ambice na šampionátu nebyly nijak velké. „Šly jsme do toho s Káťou s tím, že můžeme jen překvapit. Hrály jsme s klidnou hlavou a nakonec si to možná i proto docela sedlo.“

Pár Hořínková - Mikelová totiž postupně v pavouku vyřadil po dvousetových výhrách dvojice ze Španělska a Itálie a přišlo veledůležité čtvrtfinále proti Dánkám.

„Jak to předtím bylo na hřišti v klidu a pohodě, před tímhle zápasem už přišly nervy. Trenéři nás sice hecovali, že nám věří, že to zvládneme, ale zároveň připomínali, že by to mohla být pro Česko v badmintonu zase po dlouhé době evropská medaile. Navíc Dánky jsem znala už z dřívějška a věděla jsem, že je to silný a hlavně dobře sehraný pár,“ podotkla.

Nervozita se projevila v prvním setu, v němž Češky podlehly 11:21. Ve druhém ale byly blízko otočení zápasu, ovšem v dramatické koncovce prohrály po boji 20:22. „Škoda, bylo to blízko, chyběly dva míčky a třetí set by pak byl úplně otevřený..., ale i dvě vítězství na Evropě se prostě počítají,“ mínila Soňa Hořínková.

Ve Finsku se prosadila i v mixu, ačkoli se mu prakticky vůbec nevěnuje. V páru s Adamem Ehmem z Pardubic dokázali vyřadit dvojice z Rakouska a Portugalska a vypadli až v osmifinále s Rusy. „Na šampionátu jsem se do singla nedostala, tak jsem byla ráda, že jsem si zahrála mix. A i když jsme s Adamem byli úplně nesehraní, tak dvě uhraná kola jsou určitě fajn.“

Soňa Hořínková, velký badmintonový talent z Liberce, je aktuálně v českém žebříčku žen ve dvouhře šestá a ve čtyřhře devátá, v kategorii U19 čtvrtá a třetí.

„Teď je mým stěžejním cílem dostat se na juniorské mistrovství světa, které by se mělo konat v příštím roce v Číně,“ plánuje si Soňa Hořínková. „Uvidíme ale, jestli se vůbec uskuteční.“