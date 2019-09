Bojím se, že jsem jako trenérka až moc přísná, říká Bernardová

Nyní mimo jiné poznává svět vodní elegance z „opačného břehu“. Zatímco dřív se snažila na rozhodčí zapůsobit, nyní sama odhaluje nedostatky akvabel. Jako novopečená sudí se nedávno zúčastnila mistrovství světa starších žákyň.

„Děvčata přede mnou nic neutají, protože moc dobře vím, co je obtížné, co je méně obtížné a co se snaží skrývat,“ přibližuje Bernardová, která si v nové roli hned vysloužila renomé. „Říkali mi, že jsem jako rozhodčí statečná, protože mnoho jiných hodnotí podle proudu, do kterého dané země patří. Já jsem bodovala podle toho, co jsem viděla. Byla to velice zajímavá zkušenost. Hlavně v tom, že jsem byla překvapená, co všechny holky v už tak mladém věku dokážou.“

Pouze pro rozhodování by však jejích zkušeností asi byla škoda. Hlavní sportovní náplní Bernardové, jež svou bohatou kariéru uzavřela před dvěma lety, je tak trénování. V brněnské Tesle cepuje zejména čerstvě seniorskou dvojici Aneta Mrázková – Eliška Hodová a juniorské duo Karolína Klusková – Lucie Alex Hrazdirová. „Do budoucna mají velký potenciál,“ je přesvědčená 43letá trenérka.

Ta je ke svým svěřenkyním nesmlouvavá. „Bojím se, že jsem až moc přísná. Když si holky postěžují, jak je to náročné a co všechno musí stihnout, tak jim řeknu, že jsem to stíhala taky. Holky vědí, že se mnou se nediskutuje a žádné výmluvy u mě neobstojí,“ sděluje Bernardová, která sama vedle aktivní kariéry zvládala i práci advokátky. „Jsem ráda, že tréninková morálka je dobrá, což potvrzují i výsledky.“

„Odchodem Bětky se našemu trenérskému týmu uvolnily ruce v práci s mladými.“ Soňa Bernardová

Ty dávají českému synchronizovanému plavání velkou naději do budoucna. Mrázková s Hodovou se ještě coby juniorky vešly na evropském šampionátu své kategorie do první desítky, na světě byly sedmnácté. Klusková s Hrazdirovou zvládly na „Evropě“ jejich výkon ještě překonat.

„Takhle vysoko české páry dlouho nebyly. Věřím, že se tyto výsledky podaří přetáhnout i do seniorské kategorie. Holky by tak začínaly tam, kde jsem byla já s Bětkou,“ připomíná Bernardová bývalou parťačku Alžbětu Dufkovou, s níž absolvovala tři olympiády.

Dufková se však z brněnské Tesly rozhodla přesunout do Prahy. „Myslím, že jejím odchodem se našemu trenérskému týmu uvolnily ruce v práci s mladými. Kdyby Bětka zůstala, trénink by se logicky podřizoval jí. Takto se může energie věnovat příští generaci,“ podotýká Bernardová, jejíž svěřenkyně už se v jedné z disciplín zúčastnily i dospělého mistrovství světa.

„Beru to tak, že se svaz snaží dívat dopředu, a ne dozadu. V Brně vzniká silná skupina a holky mají obrovsky našlápnuto směrem k Paříži 2024,“ zmiňuje trenérka přespříští olympiádu.