Hraje načerno! KP Brno nařklo Šternberk kvůli Ukrajince, hrozí odečet i vyloučení

Právě kvůli ní podalo KP Brno, které je v tabulce jasně poslední a na začátku února se Šternberkem prohrálo 0:3, na šternberský Sokol stížnost na Sportovně technickou komisi (STK) Českého volejbalového svazu (ČVS).

Z podnětu, který KP Brno poslalo na ČVS, a který má iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že Dovhošapková je stále jako hráčka zaregistrovaná u ukrajinské volejbalové asociace, a tudíž hrála ve Šternberku načerno.

„Máme k dispozici čestné prohlášení hráčky i podpisy jejích rodičů na smlouvě, jimiž stvrzují, že hráčka nebyla doposud nikde registrována a nemá žádné závazky vůči jiným klubům. Ukrajinská strana s námi v podmínkách ozbrojeného konfliktu bohužel opakovaně nekomunikovala,“ brání se v prohlášení pro iDNES.cz předseda Šternberku Adam Fritscher.

Volejbalistky Šternberka se radují ze získaného bodu.

Dovhošapková se do Česka dostala před třemi roky, po začátku ruské agrese na Ukrajině utekla. Letos oslaví teprve osmnácté narozeniny a ve Šternberku nepatřila k největším oporám. Pokud má ovšem KP Brno pravdu, nastupovat doopravdy nemohla. „Vyjádření poskytneme až v momentě, kdy STK případ posoudí a rozhodne,“ vzkázala mluvčí KP Brno Barbora Mertová.

„Svaz se takovýmto případem skutečně zabývá,“ potvrdil mluvčí ČVS Lukáš Kozáček. Podle jeho slov by STK měla o osudu Šternberka a ukrajinské volejbalistky rozhodnout zřejmě v úterý.

Pokud by komise dala Brnu za pravdu, hrozí Šternberku odečet bodů ze všech čtrnácti utkání, do nichž univerzálka nastoupila. V takovém případě by se Šternberk propadl až za KP Brno a opět by skončil na poslední, barážové příčce.

„Klub Královo Pole Brno se svým podnětem přišel ve chvíli, kdy bylo jisté, že v extralize žen skončí letos na posledním místě. Už tedy nemůže sportovními výsledky a svými výkony na hřišti Šternberk v tabulce předběhnout a jde do baráže, kterou absolvoval v předešlých sezonách právě náš klub,“ poukázal předseda Fritscher.

Může se také stát, že komise nebude body pouze odečítat a půjde rovnou cestou kontumace všech zápasů. V předchozích letech by z toho pro Šternberk rezultoval daleko hroší postih, protože extraligové regule říkají, že pokud je tým v jedné sezoně kontumován třikrát, znamená to automatické vyřazení z extraligy.

Aktuálně ovšem Šternberku okamžité vyloučení ze soutěže nehrozí. „Tři kontumace jsou podle nynějšího Soutěžního řádu disciplinární provinění, což se předává na Disciplinární komisi ČVS. Ta pak může družstvo ze soutěže vyloučit, ale může udělit i jiný, mírnější trest,“ přiblížil Petr Kvarda, předseda Sportovně technické komise ČVS.

„S podnětem jsem dnes ráno seznámil kolegy v komisi, chceme rozhodnout ještě před posledním kolem základní části (na programu příští víkend). Tak, abychom mohli připravit jak play off, tak baráž,“ dodal v pátek odpoledne.

„Nechtěli jsme obcházet pravidla“

Šternberk zároveň tvrdí, že výkony Dovhošapkové neměly na vzestup týmu v letošní sezoně vliv.

„Hráčka, proti níž protest míří, zasáhla do několika zápasů v extralize žen jako střídající hráčka, obvykle maximálně na několik balonů a její výkony nebyly určující pro sportovní výsledky v extralize žen. Rozhodující výhry pro posun Šternberka v tabulce navíc přišly až v době, kdy již hráčka v sestavě nebyla, protože na její pozici přišla posila z Brazílie, jedna z nejlepších smečařek posledních kol extraligy Samara Coelho,“ uvedl Fritscher.

Volejbalistky Šternberka se chystají na útok v zápase proti Olympu Praha.

Dovhošapková je podle dat na webu ČVS od roku 2022 hráčkou Šternberka, v předchozích sezonách hostovala také v Olomouci. „Nyní mohu pouze říct, že hráčka přišla do Česka ve svých patnácti letech bez rodičů v rámci uprchlické vlny před začínajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Náš klub ji poskytl zázemí včetně stravy a ubytování a začal zjišťovat všechny náležitosti pro její registraci v ČVS,“ pokračoval Fritscher.

„Náš klub prohlašuje, že jednal v tomto případu vždy v dobré víře a bez záměru obcházet jakákoliv pravidla. vše je v šetření orgánů Českého volejbalového svazu a my věříme v jejich spravedlivé a uvážlivé rozhodnutí. Se svazovými orgány plně spolupracujeme a poskytujeme jim veškerou součinnost. Více vzhledem k probíhajícímu šetření nyní nebudeme komentovat,“ uzavřel šternberský předseda.