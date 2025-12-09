Nové Veselí nastartovala těsná výhra. Sokol překonal trable a rve se o play off

„Některé zápasy jsme měli dobře rozehrané, ale nedokázali jsme zvládnout koncovky,“ lituje brankář Vít Schams porážek v Kopřivnici a doma s Lovosicemi či remízy s Jičínem. „Věděli jsme, že abychom trošku smazali bodovou ztrátu, kterou jsme měli, potřebujeme porazit některý z týmů v horní polovině tabulky,“ dodává.
To se Sokolu povedlo v sobotu, kdy v domácím prostředí sestřelil Handball Brno výsledkem 37:32. „Veselí vyhrálo naprosto zaslouženě, za výsledkem si domácí šli,“ připustil trenér brněnského celku Pavel Hladík. „Myslím si, že dnes předvedli jeden z nejlepších zápasů sezony,“ ocenil Martin Kocich, spojka hostujícího Handballu. „Byli hladovější, i díky vyprodané hale, která byla skvělá. Že jsme si mohli zahrát v takové atmosféře, bylo super,“ doplnil pochvalu pro diváky Kocich, který stejně jako Hladík v minulosti v Novém Veselí působil.
„Zápas se nám povedl, konečně se nám to sešlo,“ pokyvoval hlavou trenér domácích Jan Běloch. „Letos jsme ve spoustě momentů tomu buď nešli dostatečně naproti, nebo jsme neměli nějaké sportovní štěstí. Vždy se to obrátilo proti nám.“
Tentokrát však neměl týmu co vytknout. „Podali jsme týmově velmi dobrý výkon, spousta hráčů mělo výborné výkony také individuálně. Vítězství bylo zasloužené,“ těšilo Bělocha.
Šest bodů a boj o elitní osmičku
Nutno dodat, že Sokol v poslední době zabral. Z posledních čtyř zápasů vydřel tři výhry. „Je to výsledek nějaké dlouhodobé činnosti. Kluci dobře trénují, chystali se, a teď i forma začíná jít nahoru. Začínáme se zvedat,“ doufá trenér.
Kde se dosavadní průběh sezony zlomil? Podle brankáře Schamse při utkání ve Zlíně. „Ten duel byl hodně vyrovnaný a napínavý, s fakt těsným výsledkem,“ zmiňuje výhru o jednu branku – 22:21. „Nám to pomohlo věřit, že můžeme vyhrávat. A doufám, že to tak bude pokračovat,“ přeje si Schams.
|
Nejméně gólů za čtyři roky. Házenkářky schytaly od favorizovaných Norek debakl
Obrat přišel v pravou chvíli. Nové Veselí se díky šestibodovému zisku podařilo udržet kontakt s týmy, které se přetahují o play off.
Tabulka je však hodně našlapaná. Sedmý Frýdek-Místek má při dvanácti odehraných zápasech devět bodů, stejně jako osmé Nové Veselí a devátý Jičín, které však odehrály už o zápas víc.
„Soutěž je částečně rozdělená na dvě půlky: šest týmů má trošku bodový polštář, zbylých šest týmů hraje o poslední dvě místa v play off,“ uvědomuje si Schams. „My potřebujeme zvládat dobře zápasy s týmy, se kterými o play off bojujeme. A zároveň sebrat něco od těch favorizovaných týmů.“
Před koncem kalendářního roku na Nové Veselí čekají ještě tři zápasy: už ve středu v Zubří, v sobotu doma s Duklou Praha a o týden později ve Frýdku-Místku.
„Pro nás je důležité, že jsme poslední zápasy zvládli. Ale tabulku začneme sledovat až před play off,“ říká trenér Běloch. „Víme, že chceme před Vánoci nasbírat co nejvíce bodů, abychom si vytvořili co nejlepší pozici pro jarní část, která bude hodně krátká,“ připomněl, že v únoru a březnu už jeho tým čeká už jen šest kol.
„S Brnem jsme urvali první dva body, co jsme potřebovali navíc. Zároveň víme, že bychom potřebovali zvládnout zápasy s dalšími týmy, které jsou těsně nad námi,“ počítá Běloch. „Teď máme dvě příležitosti,“ zmínil duely v tomto týdnu.
|
Kalamita Lovců. Někdo snad píchá do voodoo panenky! nechápe trenér
„S Frýdkem-Místkem hrajeme až za dva týdny. To samozřejmě bude důležitý zápas, ale před tím máme duely se Zubřím a Duklou Praha. A ty jsou pro nás nyní ještě důležitější,“ říká Schams. „Loni jsme se Zubřím sehráli dobré zápasy, tak snad si na to vzpomeneme,“ přeje si.
Důležitými faktory bude zdravotní stav a nastavení hlav hráčů. „Trápí nás zranění některých hráčů. Dlouhodobě nám chybí Tomáš Koníček, David Dlouhý, Pedro... Hodně zápasů vynechal i David Šůstek,“ zmiňuje Běloch problémy se spojkovou řadou.
To může být jedna z příčin, proč Sokolu start do soutěže nevyšel. „Výrazně více toho neodehráli, než nám byli k dispozici,“ lituje trenér. „Plácáme se s tím déle, ale nyní to vypadá, že jsme se s tou situací srovnali. Naučili jsme se s tím pracovat. Tak snad to dokážeme zvládat i dál,“ přeje si kouč.
„Kádr, hlavně co se týče spojek, jsme měli trochu užší,“ zmiňuje Schams v házené důležitý post. „Možná nám někdy v koncovkách už docházely síly.“
Posledními bodovými úspěchy však Sokol dostal vítanou vzpruhu. „V týmu začala být znát lepší nálada a potom se i lépe pracuje na tréninku. A to je samozřejmě nejdůležitější. Lepší morál se promítne i do zápasů,“ věří Schams.