Zdramatizovat play off, cílí trenérka Frýdku-Místku. Vyšla sázka na Polky

Po tom, co se volejbalistky Sokola Frýdek-Místek v minulých sezonách trápily a bojovaly o předposlední příčku, v tomto ročníku extraligy bezpečně drží pozice pro play off. Po minulé výhře nad Přerovem 3:0 si upevnily šesté místo. Do konce základní části chybějí tři kola, ve hře je ještě devět bodů, přičemž Frýdecko-místečanky ztrácejí na pátou Ostravu, která ve 24. kole padla v Prostějově 0:3, sedm bodů a týž počet je dělí od sedmých Šelem Brno.