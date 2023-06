Nejprve uspět u MOV, pak v kvalifikaci. Softballistky cílí na olympiádu

Do Paříže příští rok softballistky určitě neodjedou, tento sport totiž v programu chybí.

Ovšem za další čtyři roky do Los Angeles? To je jiná.

„Podle informací, co mám z USA, tak mám poměrně neochvějně jistý pocit, že softball a baseball budou na programu her,“ věří Gabriel Wage, předseda České softballové asociace a zároveň člen vedení Světové konfederace baseballu a softballu (WBSC).

Kde jinde by se také pálkovací sporty měly hrát.

Právě zde vznikaly, hrají zde ti nejlepší hráči, konají se nejlepší soutěže. V Atlantě navíc softball v roce 1996 absolvoval svou olympijskou premiéru.

„Pomohlo i World Baseball Classics,“ zamýšlí se Wage. „Zájem o turnaj byl obrovský. V zámořské MLB pochopili, že národní dres je poctou. Proto mám pocit, že návratu pálkovacích sportů na olympiádu nic nebrání.“

Gabriel Wage, předseda České softballové asociace

V červnu už za začaly přístupové rozhovory organizátorů z Los Angeles s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) o finální čtveřici nových sportů, které budou zařazeny do programu her.

O olympiádu usiluje devět sportů, o složení rozhodne výkonný výbor MOV v září.

Pokud by softball schválil, pod pěti kruhy by se představil pošesté. Po Atlantě figuroval i v Sydney 2000, Athénách 2004, Pekingu 2008 a předloni v Tokiu.

Olympijského turnaje by se podle plánů mělo zúčastnit osm týmů rozdělených do dvou skupin ve vybraných amerických městech. Z nich by dva nejlepší postoupily do vyřazovacích bojů, které by se hrály v Los Angeles.

SOFTBALL NA OLYMPIÁDĚ. Momentka ze ženského softballového utkání mezi Austrálií a Kanadou v Tokiu 2021.

Česká vlajka zatím na olympiádě vidět nebyla. Ženský výběr usiloval o postup do Japonska, jenže v kvalifikaci v Utrechtu obsadil čtvrté místo.

Ihned poté ale trenér Vojtěch Albrecht vyhlásil: „Olympijské ambice budeme mít i v příštích letech. Musíme si vybudovat kulturu šampionů a už před turnajem věřit, že zvítězíme.“

Na čemž se nic nemění.

„Od uplynulé kvalifikace jsme se, myslím, posunuli ve všech směrech,“ říká kouč nyní. „Pokud bychom se na kvalifikaci v roce 2027 dobře připravili, šance budou. V rankingu jsme sedmí, takže teď je naším cílem hrát s šesti nejlepšími a dotáhnout se na jejich úroveň. Naším cílem je hledat co nejvíc střetů se špičkovým mezinárodním softballem.“

V tomto ohledu proto reprezentace vyhlíží blížící se Pražský softballový a baseballový týden, kde se na konci června představí i výběry z Austrálie, Tchaj-wanu, Nizozemska či Německa.

„Jsou to přesně ty týmy, se kterými potřebujme hrát, abychom získali zkušenosti,“ pochvaluje si Albrecht. „Pestrost soupeřů, kteří nás letos čekají (na turnaji v Itálii se pak softballistky utkají s Novým Zélandem, Japonskem či Venezuelou), je letos vysoká a stejnou věci plánujeme i na příští rok.“

Muži chtějí na Světové hry

I muži mají do budoucna velké ambice. Letos je v červenci čeká v Dánsku mistrovství Evropy, kde zaútočí na šestý titul v řadě.

„Z tohoto pohledu jsme určitě favority,“ povídá kouč Jaroslav Korčák. „Každá obhajoba je nicméně těžká, každá další ještě těžší. Bereme to jako výzvu.“

Trenér Jaroslav Korčák během tiskové konference softbalistů před odletem na mistrovství světa na Novém Zélandu.

Za největší soupeře hráči považují domácí Dány, stříbrné z posledního kontinentálního šampionátu, jenž se v roce 2021 konal v Česku.

„Na Evropu se hodně těším,“ říká hráč Tomáš Klein. „I na nehostinné prostředí, které na nás čeká. Evropu jsem v Dánsku ještě nehrál. Jsme pro ně rival, takže předpokládám, že na zápas s námi přijde hodně lidí a budou mít velkou podporu.“

V roce 2025 by se pak rádi zúčastnili softballové premiéry na Světových hrách. „Je to příležitost, která nevíme, jestli se bude opakovat. Po olympijských hrách jde o největší multisportovní akci na světě. Každý chce být součástí. Pevně věříme, že si tam zahrajeme i my,“ říká Korčák.