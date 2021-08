Super Cup? Hrochy láká nižší pohár. Být pátí nechceme, hlásí kouč softbalistů

Vyzkoušet si atmosféru zápasů Ligy mistrů s vědomím, že budu pouhým účastníkem. Nebo se raději zaměřit na Evropskou ligu s jednoznačným úkolem zkusit ji vyhrát?

Před podobným rozhodováním, ve kterém se každoročně mohou ocitnout prestižní evropské fotbalové kluby, nyní stojí extraligoví softbalisté Havlíčkova Brodu. Ti totiž v pondělí v Praze rozehrají devátý ročník evropského Super Cupu.

„První dva dny se budou hrát kvalifikační skupiny o to, kdo postoupí do Super Cupu, což je ‚fotbalová Liga mistrů‘. A zbylé týmy od středy hrají samostatně ESF Cup. To je něco jako Evropská liga,“ vysvětluje hlavní rozdíl šéftrenér havlíčkobrodských Hrochů Dušan Šnelly.

„My momentálně řešíme, kterou cestou se vydat. A musím říct, že v tom zatím nemáme úplně jasno,“ připouští Šnelly. „Reálně totiž hrozí, že v Super Cupu budou ze šesti týmů čtyři české. Což je v podstatě, jako když hrajeme ligu.“

Kvalitu turnaje rozmělnil covid

Velkým problémem letošního ročníku Super Cupu jsou totiž proticovidová opatření. Kvůli nim se z turnaje, který byl původně pro 25 týmů, hned 10 celků odhlásilo. „Zahraniční týmy navíc tentokrát nebudou tolik posílené o zámořské hráče. Takže se dá očekávat převaha českých celků, jejichž síla bude asi značná,“ vysvětluje Šnelly.

„Chomutov si vzal tři reprezentanty z Tempa, Ledenice to pojaly stejně, reprezentace do 23 let je našlapaná hráči extraligy a bude černým koněm,“ odhaduje Šnelly.

Naopak Havlíčkův Brod se v tomto ročníku rozhodl jít cestou svých odchovanců. „Pro řadu našich mladých hráčů, z nichž většina prošla juniorskými reprezentačními výběry, to bude první větší mezinárodní zkušenost s dospělým softbalem. Chceme je nechat zahrát a získat nějaké další zkušenosti,“ prozrazuje Šnelly. „Proto jsme neoslovili žádné hráče z jiných týmů, kteří by na tento termín byli volní.“

Zásadní otázkou tak zůstává, ve které fázi turnaje Havlíčkův Brod vytáhne svůj hlavní triumf: nadhazovače Michala Holobrádka. „Papírově bychom sice mohli postoupit do Super Cupu. Ale nechceme v něm skončit pátí ze šesti. Možná to dopadne tak, že raději budeme hrát nižší pohár. A pokusíme se zabojovat o ESF Cup, který jsme taky ještě nevyhráli,“ přemítá Šnelly.

Kouč Šnelly bude jen v hledišti

Situace je o to zajímavější, že brodský celek na turnaji v Praze nepovede jeho šéftrenér, ale asistent trenéra Jan Gregor. „Já povedu reprezentaci do 23 let, která má pro tento turnaj divokou kartu,“ zmiňuje Šnelly svůj post trenéra národního týmu. „Budu se snažit stíhat zápasy obou týmů. Samozřejmě ne na lavičce Hrochů, ale zápasy Brodu budu sledovat z hlediště.“

Hrochy tak bude mít na starost Gregor, který v nedávné minulosti působil coby hlavní trenér u extraligových baseballistů Třebíč Nuclears. „Dělá mi asistenta, už loni jsme spolu vedli tým, který vyhrál extraligu,“ zmiňuje Šnelly úspěšnou spolupráci.

„Má dva úvazky, v Třebíči baseball, v Brodě softbal. U nás je především jako trenér obrany, což je u obou sportů stejné. Takže to nevadí,“ říká Šnelly.

Hlavním cílem Hrochů v Praze má být test před závěrečnou částí sezony. „Je to dobrá příprava na nadstavbu extraligy, ze které chceme do play off. A následně na vyřazovací část,“ uvědomuje si.

„O jednu výhru jsme nepostoupili přímo první do šestice, která už teď má jistotu play off. Hrajeme nadstavbu B, ve které je pět týmů a dva jdou do play off. Jsme sedmí, máme čtyři výhry náskok na první nepostupovou pozici, čekají nás čtyři zápasy, takže bychom to měli zvládnout,“ dodal Šnelly.