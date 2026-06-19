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Softbalistky přišly o šanci postoupit do finálové fáze MS, rozhodla za ně Itálie

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  12:25
České softbalistky přišly definitivně o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok. Rozhodlo o tom páteční vítězství Itálie nad Kubou 10:0, po níž mají reprezentantky jistotu, že obsadí v pražské základní fázi páté místo a nezapojí se do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst.

Momentka z utkání Česka proti Austrálii v Praze. | foto: ČTK

S turnajem se Češky rozloučí v pátek v 19:00 duelem s Kanadou.

Češky mají po čtyřech zápasech bilanci jedné výhry a tří porážek. O poslední čtvrté postupové místo bojovaly s Itálií, s níž však ve středečním vzájemném utkání prohrály 2:10. Itálie má díky výhře nad Kubou bilanci 2:3 a Češky ji již kvůli horšímu vzájemnému utkání nemohou sesadit.

Souboje o postup do finálové části MS, která se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části. Poražený se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.

V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Viďmanová vs. TeichmannováTenis - - 19. 6. 2026:Viďmanová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:0
  • 3.80
  • -
  • 1.23
Bouzková vs. MariaováTenis - - 19. 6. 2026:Bouzková vs. Mariaová //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Nosková vs. BadosaováTenis - - 19. 6. 2026:Nosková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:10
  • 1.45
  • -
  • 2.80
Svrčina vs. HeideTenis - - 19. 6. 2026:Svrčina vs. Heide //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 1.97
  • -
  • 1.84
Plíšková vs. GibsonováTenis - - 19. 6. 2026:Plíšková vs. Gibsonová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 1.64
  • -
  • 2.27
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
19. 6. 15:30
  • 1.11
  • -
  • 6.71
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Výsledky

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