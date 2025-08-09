Softbalistky se chystají na domácí ME, v Japonsku měly horko i legendární trenérku

České reprezentantky se v zemi zaslíbené softbalu musely poprat nejen s kvalitními univerzitními celky, ale také s horkem – teploty pravidelně překračovaly 35 stupňů ve stínu.
„Musím nás opravdu pochválit, jak jsme zvládly tu změnu podnebí, kde každý zápas probíhal v 35 stupních,“ zhodnotila japonskou misi na sociálních sítích české asociace nadhazovačka Adéla Linková.
Pro celý tým bylo závěrečné soustředění před pražským šampionátem obrovskou zkušeností.
„Ověřily jsme si, že japonská obrana ve všech týmech, které tu hrály, je velmi kvalitní. Jejich nadhazovačky často házely pomalé nadhozy, v obraně jsou Japonky velmi rychlé,“ dodala hráčka pražských Joudrs směrem k soupeřkám.
Tým během soustředění odehrál deset zápasů, přičemž vyhrál proti celku Yamanashi Gaikun University a na závěr série remizoval s družstvem japonské ženské sportovní školy 0:0.
Hráčky také měly možnost absolvovat trénink pod vedením legendární japonské koučky Taeko Utsugiové, která vedla japonské olympijské výběry v letech 2000 a 2004. Ta se zaměřila hlavně na práci s vnitřními polařkami a se všemi probírala taktiku, týmovou dynamiku a přístup ke hře.
Reprezentantky nyní budou ladit formu na vrchol sezony už doma v Česku. Finální nominaci 17 hráček trenérský štáb oznámil už po soustředění a turnaji v Kanadě na začátku července.
Mistrovství Evropy v Praze startuje 7. září. Češky budou v konkurenci 21 zemí chtít zaútočit na medaili, kterou naposledy získaly na šampionátu před čtyřmi lety.
Loni v Nizozemsku i o dva roky dříve ve Španělsku pokaždé skončily čtvrté.
Nominace softbalistek na ME v Praze
Čurillová Michaela (Miners Kladno/Tempo Praha)