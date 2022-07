České softbalistky čeká od neděle ME, obhájkyně bronzu chtějí hrát finále

České softbalistky vstoupí v neděli do mistrovství Evropy a jejich cílem je probojovat se po 21 letech do finále. Obhájkyně bronzových medailí zahájí turnaj duelem proti Francii, v základní skupině C je čeká také Ukrajina, Velká Británie a Turecko. Šampionát ve španělském Saint Boi vyvrcholí medailovými boji 30. července. Titul obhajují Italky.