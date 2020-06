Most zaútočí na softbalový titul, ale vedou Bobři, kteří staví svůj areál

„Rozšíření ligy na deset účastníků přinese tři další dravé týmy a doufejme, že nová konkurence pozvedne ligu jako celek. My chceme stavět na loňském bronzovém úspěchu a prát se znovu o medaile,“ vyhlásil mostecký kapitán Matouš Kasal a hlavní trenér Pavel Kasal to vyšponoval: „Chceme být adeptem na titul! Ač máme velmi mladý tým, hrajeme vždy na vítězství.“

Paintbusters se to zatím daří na padesát procent, čtyři zápasy nového ročníku vyhráli, čtyři ztratili. Chomutov se po třech odehraných víkendech vyšvihl do čela neúplné tabulky díky bilanci 6-2, ale deštivá sobota odložila řadu zápasů; ani jednou nenastoupilo mimo jiné dosud stoprocentní Tempo Praha.

„Je skvělé, že jsme v čele. Když se všichni strhneme, podáváme velmi dobré výkony,“ pochvaluje si Marek Malý z Chomutova, nadhazovač a pálkař, účastník loňského mistrovství světa. „Můžeme hrát ještě lépe. A to hlavně v momentech, když se nám tolik nedaří. To musíme zlepšit. Chceme být nepředvídatelní a nebezpeční. Zatím se to nám daří.“

V areálu Beavers teď místo pálkařů úřadují bagry. „Do konce roku bude hotová kompletní rekonstrukce hřiště, zavlažování, osvětlení, nový trávník a nová budova,“ líčil pro Czech Softball funkcionář chomutovských Bobrů Jan Přibyl. „Dům bude dvoupatrový, plno šaten pro všechny, posilovna, tělocvična, kanceláře. Bude to úplně nový začátek klubu, začneme i jinak fungovat a brát některé věci vážněji.“