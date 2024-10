Hroši z Havlíčkova Brodu rozjeli finále skvěle, chybí jim jediné vítězství

„Čekáme, že bude plno, že nás fanoušci podpoří a že to zvládneme. Chceme to už celé ukončit,“ burcuje své svěřence šéftrenér havlíčkobrodského klubu Dušan Šnelly. „Ale soupeře nijak nepodceňujeme. Bude těžké ten poslední krok udělat. Pokud by to nevyšlo ve středu, hrajeme zase doma v sobotu. Jeden z těch zápasů musíme vyhrát.“

Šnelly připouští, že aktuální stav finálové série je pro něj překvapením. „Rozhodně jsme to po dvou venkovních zápasech nečekali,“ otevřeně říká brodský trenér. „Finále je zatím naprosto vyrovnané, oba zápasy skončily po druhém prodloužení, takže jsme mohli i dvakrát prohrát. Není to tak, že bychom Břeclav nějak převálcovali, bylo to totálně otevřené do poslední směny.“

Břeclav byla před sezonou favoritem číslo jedna. Nejen proto, že je úřadujícím šampionem, ale také proto, že má k dispozici nejlepší české hráče.

„Sestavit tým, který bude stejně silný, jako má Břeclav? To je v českých podmínkách momentálně neřešitelné,“ přiznává Šnelly. „Mají dva reprezentační nadhazovače, kteří jsou nejlepší v celé Evropě. A k tomu další čtyři hráče, kteří jsou lídry aktuální české reprezentace. Takže pokud jim chcete konkurovat, musíte jít cestou zahraničních posil.“

A právě to udělal Havlíčkův Brod.

Hlavním cílem Hippos v této sezoně byla snaha uspět v Super Cupu, softbalové obdobě fotbalové Ligy mistrů. „Je to totiž jediný titul, který nám stále chybí,“ připomíná Šnelly.

V něm Havlíčkův Brod předvedl parádní jízdu. „Hráli jsme skvěle, došli jsme až do finále,“ pochvaluje si Šnelly. „Ale prostě jsme narazili na nejlepšího nadhazovače planety a nešlo to,“ zmínil nejrychlejšího nadhazovače světa Američana Marco Diaze v barvách dánského celku Horsholm.

Proti němu Hroši nedokázali bodovat a prohráli 0:4. „Takže jsme podruhé skončili těsně pod vrcholem,“ lituje Šnelly. „Proto jsme přešli na cíl číslo dvě.“

Tím bylo udržet zahraniční posily a vybojovat český mistrovský titul. A v play off se Brodu daří: z pěti zápasů si připsali pět vítězství.

„Třikrát z toho jsme vyhráli v tie-breaku. Takže je znát i nějaká morální síla týmu,“ těší Šnellyho. „I když zápasy s Chomutovem a Břeclaví byly vyrovnané, zatím jsme všechna prodloužení zvládli.“

A pevná vůle bude určitě potřeba i zítra. „Pod umělým osvětlením to bude zase více nahrávat nadhazovačům, proto si myslím, že padne méně bodů,“ tipuje Šnelly.

„Věřím, že díky venezuelskému nadhazovači Maikeru Pimentelovi jsme dorovnali největší sílu soupeře. Pálkařsky si myslím, že jsme na tom o kousek lépe. Tak snad do potvrdíme,“ přeje si havlíčkobrodský kouč.