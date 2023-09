Rozhodly až sedmé směny. Softbaloví Hroši favorita hodně trápí

Je to trochu paradox. Oba úvodní semifinálové zápasy sice prohráli, přesto jsou softbalisté Havlíčkova Brodu s vývojem série proti Břeclavi spokojení. „Nejsme z toho nijak špatní. Vyvíjí se to lépe, než jsem sám čekal. Až nečekaně je trápíme,“ pochvaluje si šéftrenér Hrochů Dušan Šnelly. „Oba zápasy šly do sedmé směny za nerozhodnutého stavu, v Břeclavi to bylo 0:0, v Brodě 4:4, kdy jsme po celý zápas vedli a po pravdě jsme měli blíž k výhře,“ je přesvědčen.